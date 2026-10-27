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Pronađeno tijelo u Grabovici kod Jablanice: U toku utvrđivanje identiteta

Pronađeno tijelo u Grabovici kod Jablanice: U toku utvrđivanje identiteta

Autor Haris Krhalić
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Tijelo nepoznate osobe pronađeno je danas u Grabovici kod Jablanice. Policija i Hitna pomoć su na terenu, u toku je uviđaj i utvrđivanje identiteta.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Tijelo nepoznate osobe pronađeno je danas u Grabovici kod Jablanice.

Na mjestu događaja su policijski službenici i Hitna medicinska pomoć, a identitet lica još nije utvrđen, prenose federalni mediji.

Portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš rekla je da policija vrši uviđaj i službene radnje s ciljem utvrđivanja identiteta.

Ona je dodala da će više informacija biti poznato kada se završi uviđaj.

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jablanica tijelo

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