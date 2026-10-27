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Poziv otvoren do 16. novembra: Ministarstvo raspisalo konkurs za 1.065 studentskih stipendija

Poziv otvoren do 16. novembra: Ministarstvo raspisalo konkurs za 1.065 studentskih stipendija

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske objavilo je danas konkurs za dodjelu ukupno 1.065 stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za akademsku 2026/27. godinu.

Ministarstvo raspisalo konkurs za 1.065 studentskih stipendija Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Konkurs je otvoren do 16. novembra za dodjelu stipendija u četiri kategorije.

Za uspješne studente predviđeno je 650 stipendija, za deficitarna zanimanja 65, za studente sa invaliditetom 15 i za ostale studente 335 stipendija, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Mjesečni iznos stipendije je 300 KM, a isplaćivane će biti tokom 10 mjeseci.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje ističe da na ovaj način nastavlja sa podrškom studentima, unapređivanjemuslova za njihovo obrazovanje i razvojem visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Detaljne informacije o uslovima i načinu prijave na konkurs dostupne su na internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

(Mondo)

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