Banjaluka raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija: Prijave do 25. novembra

Grad Banjaluka raspisao je konkurs za dodjelu studentskih stipendija za 2026/2027. godinu.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Grad Banjaluka raspisao je konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za akademsku 2026/2027. godinu.

Konkurs je otvoren do 25. novembra, a riječ je o tri vrste stipendija - prema socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja i za uspjeh na studiju.

Stipendija prema socijalnom statusu i za uspjeh iznosi 200 KM, a za deficitarna zanimanja - elektronika i telekomunikacije, nastavni smjerovi matematika i informatika, te hemija, predviđeno je 400 KM.

Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti prvog ciklusa studija koji su državljani Republike Srpske, odnosno BiH, sa prebivalištem na području Banjaluke u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine, te da nisu stariji od 26 godina. Ne smiju da budu korisnici stipendije iz drugih javnih izvora.

Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju mogu se preuzeti ispred prijemne kancelarije Gradske uprave, te na zvaničnoj internet stranici grada Banjaluka.