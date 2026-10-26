logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija: Prijave do 25. novembra

Banjaluka raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija: Prijave do 25. novembra

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Grad Banjaluka raspisao je konkurs za dodjelu studentskih stipendija za 2026/2027. godinu.

kampus Banjaluka Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Grad Banjaluka raspisao je konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za akademsku 2026/2027. godinu.

Konkurs je otvoren do 25. novembra, a riječ je o tri vrste stipendija - prema socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja i za uspjeh na studiju.

Stipendija prema socijalnom statusu i za uspjeh iznosi 200 KM, a za deficitarna zanimanja - elektronika i telekomunikacije, nastavni smjerovi matematika i informatika, te hemija, predviđeno je 400 KM.

Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti prvog ciklusa studija koji su državljani Republike Srpske, odnosno BiH, sa prebivalištem na području Banjaluke u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine, te da nisu stariji od 26 godina. Ne smiju da budu korisnici stipendije iz drugih javnih izvora.

Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju mogu se preuzeti ispred prijemne kancelarije Gradske uprave, te na zvaničnoj internet stranici grada Banjaluka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka stipendije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ