Od 150 do 400 KM: Raspisan konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Grad Banja Luka raspisao je danas konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama, za akademsku 2025/2026. godinu.

Raspisan konkurs za studentske stipendije u Banjaluci Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Studenti mogu da konkurišu za jednu od tri vrste stipendija, i to: stipendije za uspjeh u školi odnosno na studiju, stipendije prema socijalnom statusu i stipendije za deficitarna zanimanja.

Kada je riječ o deficitarnim zanimanja za akademsku 2025/2026. godinu, to su: Matematika i informatika, nastavni smjer – Diplomirani profesor matematike i informatike – 240 ECTS, Fizika, nastavni smjer – Diplomirani profesor fizike – 240 ECTS i Biologija, nastavni smjer – Diplomirani profesor biologije – 240 ECTS.

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, potrebno je dostaviti do 3. decembra 2025. godine putem Prijemne kancelarije Gradske uprave (kancelarija 16).

Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju, zainteresovani mogu preuzeti ispred prijemne kancelarije u Gradskoj upravi (pretinac broj 64), a nalaze se i na ovoj internet stranici.

Sve informacije o javnom konkursu zainteresovani mogu dobiti putem zvanične internet stranice Grada Banja Luka, www.banjaluka.rs.ba, a za dodatna pojašnjenja i na telefon Gradske uprave, broj: 051/244-496.

Visina stipendija za studente prema socijalnom statusu i stipendije za uspjeh na studiju iznosi 150 KM, a za deficitarna zanimanja 400 KM.

Inače, za stipendije iz budžeta Grada ukupno za učenike i studente biće izdvojeno 1,8 miliona KM.

Kompletan konkurs pogledajte OVDJE.

(Mondo)

