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U Banjaluci se za stipendije prijavila 1.574 srednjoškolca, konkurs za studente krajem oktobra

U Banjaluci se za stipendije prijavila 1.574 srednjoškolca, konkurs za studente krajem oktobra

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Za stipendije u Banjaluci prijavila su se 1.574 srednjoškolca, a konkurs za studente biće raspisan krajem oktobra.

shutterstock_2492219935.jpg Izvor: Shutterstock

Za stipendije Grada Banjaluka za školsku 2026/2027. godinu prijavila su se 1.574 srednjoškolca, a konkurs za dodjelu stipendija studentima trebalo bi da bude raspisan krajem oktobra, rečeno je Srni u gradskom Odjeljenju za društvene djelatnosti.

U toku je obrada zahtjeva za dodjelu jedne od tri vrste učeničkih stipendija.

Mjesečni iznos stipendije za učenike koji je ostvaruju na osnovu školskog uspjeha i socijalnog statusa iznosi 150 KM, dok učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja dobijaju po 200 KM.

Iznosi studentskih stipendija razlikuju se u zavisnosti od osnova po kojem se dodjeljuju. Studenti koji stipendiju ostvaruju na osnovu uspjeha na studiju i socijalnog statusa dobiće po 200 KM mjesečno, dok je za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja predviđeno 400 KM mjesečno.

Jednokratna podrška za 293 brucoša

Jedna od novina ovogodišnjeg programa podrške mladima jeste jednokratna novčana pomoć za najbolje rangirane brucoše na svim fakultetima Univerziteta u Banjaluci.

Pravo na ovu podršku ostvarila su 293 brucoša, kojima je isplaćeno po 200 KM.

Iz gradskog Odjeljenja za društvene djelatnosti navode da je Grad Banjaluka za ovu školsku, odnosno akademsku godinu povećao iznose stipendija, kao i da je ukupna sredstva namijenjena podršci učenicima i studentima uvećao za oko milion KM.

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Banjaluka stipendije

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