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Objavljena rang-lista: Grad Banjaluka će stipendirati 1.482 učenika srednjih škola

Objavljena rang-lista: Grad Banjaluka će stipendirati 1.482 učenika srednjih škola

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Grad Banjaluka će u školskoj 2026/2027. godini stipendirati ukupno 1.482 učenika srednjih škola, koji su ispunili uslove konkursa za dodjelu gradskih stipendija.

shutterstock_2146483349.jpg Izvor: Shutterstock

Odjeljenje za društvene djelatnosti objavilo je rang-listu učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju Grada Banje Luke po osnovu uspjeha u školi.

Na konkurs za dodjelu stipendija prijavilo se ukupno 1.568 učenika srednjih škola, od kojih je 1.482 ispunilo propisane uslove, dok 86 zahtjeva nije ispunjavalo uslove konkursa.

Od ukupnog broja učenika koji su ispunili uslove, njih 930 ostvarilo je pravo na stipendiju po osnovu uspjeha u školi, 534 učenika prema socijalnom statusu, dok je 18 učenika ispunilo uslove za stipendiju za deficitarna zanimanja.

Stipendije za uspjeh u školi i prema socijalnom statusu iznose 150 KM mjesečno, dok stipendije za deficitarna zanimanja iznose 200 KM.

Za stipendiranje učenika i studenata u školskoj, odnosno akademskoj 2026/2027. godini, Grad Banja Luka planirao je do 2,7 miliona KM, čime su obezbijeđena sredstva za sve učenike koji su ispunili uslove konkursa.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka Gradska uprava stipendije

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