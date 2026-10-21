Počeo 18. Zaplet: I živjele su sretno… ili ipak ne?

Premijerom predstave "I živjele su sretno..?" Gradskog pozorišta Jazavac sinoć je u Banjaluci otvoren 18. po redu Festival mladog glumca "Zaplet".

Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac

Riječ je o komadu koji je nastao po tekstu Nine Horvat, a u režiji Slađane Kilibarde koja je već dobro poznata publici u Banjaluci.

U predstavi igraju četiri sjajne banjalučke glumice, Nataša Ivančević kao Pepeljuga, Miljka Brđanin u ulozi Trnoružice, Dragana Marić kao Snjeguljica i Dragana Ilić u ulozi Bezimene.

Ova komedija inspirisana bajkama, donosi malo drugačiji pogled na ljubavne odnose, instituciju braka i moralne vrijednosti.

Umjesto idealizovanih princeza, publika na sceni suočila se sa ženama različitih generacija, čija iskustva razotkrivaju raskorak između očekivanja i stvarnosti.

Od Pepeljuge u pedesetim godinama, preko Trnoružice i Snjeguljice do dvadesetogodišnje Male odnosno Bezimene predstava gradi sliku žena koje se, svaka na svoj način, suočavaju s naslijeđenim predstavama o ljubavi, sreći i braku.

Djevojačko veče Trnoružice, koja se "konačno" udaje nakon stogodišnjeg sna, okuplja Pepeljugu, razočaranu životom i okrenutu isključivo vlastitim interesima i alkoholu, Snjeguljicu, koja prolazi kroz razvod, i Malu, koja vjeruje da živi u idealnom braku. Kroz razgovore, šale i igre karakteristične za djevojačke večeri, poput škakljivih pitanja, otkrivanja tajni i suočavanja s ljubavnim iskustvima, postepeno se razotkrivaju njihovi pravi karakteri, nezadovoljstva i skrivene istine.

Posebno mjesto u predstavi zauzima rečenica “Zajebi bajku”, koja predstavlja svojevrsni raskid s romantičnim iluzijama i idealizovanom slikom braka.

Iako po žanru komedija, ova predstava ostaviće vam gorak ukus u ustima. Suočiće vas sa stvarnošću i osvijestiti da sve moralne, estetske i životne vrijednosti koje su predstavljene kroz bajke, više ne vrijede.

Festival "Zaplet" traje do 28. oktobra, a večeras nas očekuje predstava "Moje pozorište" u produkciji Ateljea 212 iz Beograda.

(Mondo)