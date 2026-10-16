"I živjele su sretno...?" otvara 18. Zaplet: Banjaluka naredne sedmice u znaku pozorišta (VIDEO)

Međunarodni festival glumca Zaplet, koji se održava po 18. put počinje u utorak, 20. oktobra premijerom predstave domaćina, Gradskog pozorišta Jazavac “I živjele su sretno...?”. Festival se održava pod sloganom "Riviera Obilićevo".

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predstava koja će otvoriti ovogodišnji Zaplet, rađena je po tekstu Nine Horvat u režiji Slađane Kilibarde.

"Ovo je moja treća predstava u Jazavcu koji mi je prirastao srcu još kad sam prije 10 godina radila predstavu "Malo blago", koja je još uvijek na repertoaru. Zatim je prije pet godina bio "Bog masakra" i evo ove godine publici Banjaluke poklanjamo jednu komediju u kojoj su glavni akteri žene", rekla je Kilibarda.

Dodala je da ovaj tekst "I živjele su sretno" govori da zapravo bajka više nigdje ne postoji i da se svi moramo vratiti u neki realitet i pristati na neku vlastitu slobodu.

Rediteljka Slađana Kilibarda

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Predstava je zapravo vrlo neobična jer to su likovi iz bajke: Pepeljuga, Snježana ili Snjeguljica, Trnoružica i Djevojka bez imena koja zapravo želi biti Mala sirena. I u originalnom tekstu to su sve mlade djevojke koje su se zapravo došle na djevojačko veče kod Trnoružice, međutim u nekom mom sagledavanju ove priče, ja sam uzela žene četiri generacije... jedna kreće u život, a ove ostale su proživjele svašta. I zapravo predstava je baš uronjena u današnje vrijeme influensera, TikTok-a, Temu-a i svega što nas zapravo danas koči da živimo ispunjene živote gdje imamo ljude oko sebe, a ne telefone u koje evo i danas svi buljimo kad smo došli ovdje na konferenciju za štampu", objasnila je Kilibarda.

Istakla je da joj bilo zadovoljstvo raditi sa glumicama ove predstave - Natašom Ivančević, Miljkom Brđanin, Draganom Ilić i Draganom Marić.

Direktorica "Gradskog pozorišta Jazavac", Dragana Marić poručila je da "Jazavac" ulazi u svoju 21. sezonu i ponosno proslavlja 20 godina rada i postojanja na kulturnoj sceni Banjaluke i regiona.

"Što se tiče "Zapleta", kao i svake godine, tradicionalno počinjemo premijerom predstave u produkciji našeg pozorišta, nakon čega nastavljamo takmičarski program. I ove godine smo se potrudili da Zaplet obogate najbolja ostvarenja iz regiona, koje je selektovao kolega Ljubiša Savanović. Publika će imati priliku da pogleda pozorišna ostvarenja iz Sarajeva, Zagreba, Beograda i Sombora. Glavna novost ovogodišnjeg festivala jeste pokretanje programa "Zaplet 100's", koji ima za cilj približavanje pozorišne umjetnosti mlađoj generaciji i pružanje veće vidljivosti domaćim produkcijama", rekla je Marićeva.

Dragana Marić, direktor GP Jazavac

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Istakla je da je plan da se u budućnosti predstave "Zapleta 100's" igraju na lokacijama u užem centru grada i da to postane prepoznatljiv brend samog festivala.

"Iako su predstave koje su ove godine na "Zapletu 100's" već igrane u našem gradu, nešto je posebno u tome što se sada izvode u okviru Međunarodnog festivala glumca. To su lokalne predstave, iz našeg grada i producirane u njemu. Mi, kao organizatori, producenti i ljudi koji žive i rade za pozorište, smatramo da one zaslužuju veću pažnju od one koju su do sada imale. Nadam se da će se njihov život nastaviti i poslije festivala, a naša je velika želja da "Zaplet 100's' u potpunosti zaživi", poručila je Marićeva.

Susreti sa velikim glumačkim imenima

Pored takmičarskih predstava koje će se osam večeri izvoditi na sceni Jazavca, festival i ove godine stavlja poseban fokus na direktan kontakt između izvođača i publike kroz prateće sadržaje i okrugle stolove.

"Ono što je specifično za naš festival jeste to što, pored pažnje koju posvećujemo samom glumačkom činu i kreacijama, otvaramo mogućnost da publika ostaje nakon predstava, uživa i otvoreno razgovara sa svim akterima. U okviru posebnog programa "Razgovor sa glumcima i o glumcima" ove godine ugošćujemo velika glumačka imena kao što su Vojin Ćetković, Vesna Trivalić, zatim Olga Odanović i naša, ali ne manje značajna glumica iz Banjaluke Nataša Ivančević", istakla je Dragana Marić.

Dodjela nagrada planirana je za 25.oktobar, kada će nastupiti i bend Letu Štuke.

Kompletan program pogledajte OVDJE!

(Mondo)