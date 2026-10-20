Do 31. oktobra na raspolaganju sugrađanima: Besplatno odložite kabasti otpad u reciklažno dvorište

Banjalučani imaju priliku da do 31. oktobra besplatno odlože kabasti otpad u reciklažno dvorište u našem gradu.

Izvor: Grad Banja Luka

Kako bismo očuvali naš grad čistim i urednim, sugrađani mogu na lokaciji autobuskog terminala na Malti da odlože sav kabasti otpad koji gabaritom ili vrstom ne spada u miješani komunalni otpad iz domaćinstva, poput starog namještaja, bijele tehnike ili neki drugi krupni otpad, izuzev guma i orezanih grana.

Reciklažno dvorište otvoreno je svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 19.00 časova, dok je u dane vikenda otvoreno od 9.00 do 15.00 časova.

Do sada je veliki broj sugrađana iskazao interesovanje da sakupljeni otpad iz domaćinstava odlože upravo u ovo reciklažno dvorište u Banjoj Luci.

Sugrađani sve informacije mogu dobiti i putem broja telefona u reciklažnom dvorištu: 066/875-207.

Podsjećamo, da je reciklažno dvorište otvoreno na proljeće u okviru akcije uređenja grada i da su tokom cijelog ovog perioda sugrađani mogli da odlože krupni otpad. Dvorište će nakon zimske pauze opet biti otvoreno na proljeće naredne godine.

Iz Odjeljenja za komunalne poslove još jednom apeluju na građane da savjesno odlažu otpad na mjesta koja su za to predviđena, kako bismo na taj način naš grad učinili čistijim i ljepšim.

(Mondo)