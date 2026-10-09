Nova hapšenja zbog opasnog otpada u Hrvatskoj: Pod istragom vlasnik kamenoloma i direktori

Više osoba uhapšeno je jutros u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno je iz hrvatske Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (Uskok).

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Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su, između ostalih, zlatar Peško Dodić, vlasnik kamenoloma u Benkovcu gdje je ilegalno odlagan dio otpada, kao i Željko Teufel, član uprave firme "Cezar" iz sastava Cios grupe, zbog sumnje na organizovani ekološki kriminal.

Dodićeva supruga Franciska osumnjičena je još na početku istrage u februaru 2025. godine.

Hrvatski portal "Indeks" saznaje da je među uhapšenima i Snježana Tomljanović, direktor komunalnog preduzeća iz Senja, kao i tehnički direktor te firme.

USKOK istražuje teška krivična djela protiv životne sredine počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.

Krajem septembra u Gospiću je počela sanacija 33.000 tona opasnog otpada.

(Srna)