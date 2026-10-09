logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova hapšenja zbog opasnog otpada u Hrvatskoj: Pod istragom vlasnik kamenoloma i direktori

Nova hapšenja zbog opasnog otpada u Hrvatskoj: Pod istragom vlasnik kamenoloma i direktori

Autor Dragana Božić
0

Više osoba uhapšeno je jutros u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno je iz hrvatske Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (Uskok).

hapšenje lisice Izvor: Shutterstock

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su, između ostalih, zlatar Peško Dodić, vlasnik kamenoloma u Benkovcu gdje je ilegalno odlagan dio otpada, kao i Željko Teufel, član uprave firme "Cezar" iz sastava Cios grupe, zbog sumnje na organizovani ekološki kriminal.

Dodićeva supruga Franciska osumnjičena je još na početku istrage u februaru 2025. godine.

Hrvatski portal "Indeks" saznaje da je među uhapšenima i Snježana Tomljanović, direktor komunalnog preduzeća iz Senja, kao i tehnički direktor te firme.

USKOK istražuje teška krivična djela protiv životne sredine počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.

Krajem septembra u Gospiću je počela sanacija 33.000 tona opasnog otpada.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gospić Hrvatska otpad kriminal

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ