Članica Savjeta REM-a poklonila je Draganu J. Vučićeviću Kodeks novinara Srbije, koji je urednik Informera odbio da prizna uz objašnjenje da to nije zakon već sredstvo cenzure.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević dobio je na današnjoj sjednici Savjeta REM-a nesvakidašnji poklon – Kodeks novinara Srbije i još 400 svjetskih etičkih kodeksa, koje mu je uručila članica Savjeta Dubravka Valić Nedeljković.

Ističući da je edukacija i medijska pismenost jedan od ključnih zadataka Regulatornog tela za elektronske medije,Valić Nedeljković je ovim gestom pokušala da ukaže na važnost profesionalne etike u izvještavanju.

Vidi opis Članica Savjeta REM-a poklonila Draganu Vučićeviću Kodeks novinara Srbije: Urednik Informera odbio da ga prizna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Sa druge strane, Vučićević nije blagonaklono prihvatio ovaj potez, nazivajući ga "spektaklom".

On je otvoreno odbio da prizna domaći novinarski kodeks, uz obrazloženje da to "nije nikakav zakon" i da prema njegovom mišljenju predstavlja sredstvo cenzure. Iako je naveo da će možda prelistati međunarodne etičke norme, srpski kodeks je izričito odbacio.

(Mondo)