Članica Savjeta REM-a poklonila je Draganu J. Vučićeviću Kodeks novinara Srbije, koji je urednik Informera odbio da prizna uz objašnjenje da to nije zakon već sredstvo cenzure.
Glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević dobio je na današnjoj sjednici Savjeta REM-a nesvakidašnji poklon – Kodeks novinara Srbije i još 400 svjetskih etičkih kodeksa, koje mu je uručila članica Savjeta Dubravka Valić Nedeljković.
Ističući da je edukacija i medijska pismenost jedan od ključnih zadataka Regulatornog tela za elektronske medije,Valić Nedeljković je ovim gestom pokušala da ukaže na važnost profesionalne etike u izvještavanju.
Članica Savjeta REM-a poklonila Draganu Vučićeviću Kodeks novinara Srbije: Urednik Informera odbio da ga prizna
Sa druge strane, Vučićević nije blagonaklono prihvatio ovaj potez, nazivajući ga "spektaklom".
On je otvoreno odbio da prizna domaći novinarski kodeks, uz obrazloženje da to "nije nikakav zakon" i da prema njegovom mišljenju predstavlja sredstvo cenzure. Iako je naveo da će možda prelistati međunarodne etičke norme, srpski kodeks je izričito odbacio.
(Mondo)