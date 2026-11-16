logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Članica Savjeta REM-a poklonila Draganu Vučićeviću Kodeks novinara Srbije: Urednik Informera odbio da ga prizna 3

Članica Savjeta REM-a poklonila Draganu Vučićeviću Kodeks novinara Srbije: Urednik Informera odbio da ga prizna

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
3

Članica Savjeta REM-a poklonila je Draganu J. Vučićeviću Kodeks novinara Srbije, koji je urednik Informera odbio da prizna uz objašnjenje da to nije zakon već sredstvo cenzure.

Članica Savjeta REM-a poklonila Draganu Vučićeviću Kodeks novinara Srbije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević dobio je na današnjoj sjednici Savjeta REM-a nesvakidašnji poklon – Kodeks novinara Srbije i još 400 svjetskih etičkih kodeksa, koje mu je uručila članica Savjeta Dubravka Valić Nedeljković.

Ističući da je edukacija i medijska pismenost jedan od ključnih zadataka Regulatornog tela za elektronske medije,Valić Nedeljković je ovim gestom pokušala da ukaže na važnost profesionalne etike u izvještavanju.

Sa druge strane, Vučićević nije blagonaklono prihvatio ovaj potez, nazivajući ga "spektaklom".

On je otvoreno odbio da prizna domaći novinarski kodeks, uz obrazloženje da to "nije nikakav zakon" i da prema njegovom mišljenju predstavlja sredstvo cenzure. Iako je naveo da će možda prelistati međunarodne etičke norme, srpski kodeks je izričito odbacio.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragan Vučićević kodeks novinara Srbija

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Bravo Vučićeviću! Treba se boriti protiv ovih fanatičnih grupacija koji bi da unište Srbiju

Ајај

А јесте се ширио и спрдао са свима и називао их којекаквим именима, а сад он Вучић и оних пар жена на Информеру остали сами да се борe, искључују им сигнал не дају на медије, остали се разбјежали. И Јоксимовићка побјеже из Тањуга.

@Ajaj

@Ајај Sacekaj godinu dve

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ