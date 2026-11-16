"Vratite mandate": Mađar prozvao Orbanove poslanike nakon što je pronađeno skoro 20 miliona dolara u kešu

Gotovina je pronađena u istrazi o sumnji na mito koja se vodi protiv bivšeg Orbanovog ministra.

Izvor: lev radin/zmotions/stvan Csak/Shutterstock

Mađarski premijer Peter Mađar pozvao je u ponedjeljak poslanike opozicionog Fidesa i demohrišćana da podnesu ostavke, nakon što su vlasti pronašle gotovo 20 miliona dolara u gotovini u okviru istrage o sumnji na primanje mita protiv bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana, prenosi Rojters.

Mađar je u govoru u parlamentu rekao da je ovaj slučaj tek "vrh ledenog brijega" i poručio da će nastaviti borbu protiv korupcije. Na aprilskim izborima smijenio je Orbana poslije 16 godina na vlasti, uz obećanje da će ispitati navode o korupciji tokom njegove vladavine.

Vlasti su u petak pronašle gotovo 20 miliona dolara u gotovini u okviru istrage protiv Mikloša Šestaka, koji je od 2014. do 2018. bio Orbanov ministar razvoja. Dio novca bio je zakopan u šumama ili sakriven u poljoprivrednim objektima i skladištima, prenosi Rojters.

This is what €17.7m in cash looks like. It was buried in a forest and hidden in safes and rural houses. Hungarian investigators found HUF 5,071,632,000, €2,658,350 and US$1,257,100 while investigating a close ally of Viktor Orbán, former development minister Miklós Seszták. https://t.co/3f3ZFQtXlV — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs)November 14, 2026

Ovo je najnovija u nizu istraga o korupciji koje obuhvataju funkcionere iz Orbanovog mandata. Još jedan bivši ministar i bivši guverner centralne banke Đerđ Matolči, Orbanov saveznik, uhapšeni su zbog optužbi za korupciju, koje obojica negiraju.

"Ako je u vama ostalo imalo pristojnosti, molim vas da skupite hrabrost, izvinite se mađarskom narodu i vratite mandate", rekao je Mađar u parlamentu, uoči rasprave o budžetu za 2027. godinu.

Fides je ranije na Fejsbuku objavio da se nada da Šestak nije povezan sa pronađenim novcem. Šestak je negirao da je učinio bilo šta protivzakonito, a Orban je odbacio optužbe za korupciju.

Šef poslaničke grupe Fidesa Janoš Boka rekao je da je svaka zloupotreba javnog novca neprihvatljiva i da presudu treba da donese nezavisan sud. Poslanik demohrišćana Bence Retvari rekao je da njegova stranka odbacuje Mađarovu osudu zasnovanu na "kolektivnoj krivici".

Snimci gomila gotovine koju su vlasti pronašle uznemirili su mnoge Mađare, dok se privreda teško oporavlja poslije višegodišnje stagnacije.

"Bila sam zatečena kad sam videla sve te milijarde forinti iskopane iz šuma. Kao da zemlja živi u nekoj naučnofantastičnoj priči", rekla je jedna stanovnica Budimpešte.

Mađarova Tisa povećava prednost nad Fidesom

Prema istraživanju Centra 21 objavljenom u ponedjeljak, Mađarovu stranku Tisa podržava 65 odsto opredjeljenih birača, u odnosu na 60 odsto u septembru. Podrška Fidesu pala je sa 26 na 24 odsto.

Agencija Median, koja je tačno predvidjela ishod aprilskih izbora, prošle nedjelje objavila je da je podrška Tisi porasla sa 54 na 55 odsto u odnosu na septembar, dok je Fides pao sa 22 na 16 odsto.

(Mondo)