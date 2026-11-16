Zabrinjavajuće zagađenje vazduha u banjalučkom naselju: Za 16 dana "ispucana" četvrtina godišnjeg limita

Mjerna stanica u banjalučkom naselju Lazarevo zabilježila je u prvoj polovini novembra devet dana prekoračenja zagađujućih PM10 čestica. Od 35 dozvoljenih dana godišnje, na ovoj lokaciji je već iskorišćena četvrtina limita, potvrđeno je za Mondo iz RHMZ RS.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iako je grejna sezona tek počela, zvanični podaci sa referentne mjerne stanice u Lazarevu ukazuju na ozbiljan problem. Najviša dnevna vrijednost suspendovanih PM10 čestica zabilježena je 9. novembra i iznosila je 112 mikrograma po metru kubnom (µg/m³), što je više nego duplo u odnosu na zakonski dozvoljenih 50 µg/m³. Iste večeri u 22 časa, zabilježeni su alarmantni satni skokovi kada je vrijednost PM10 skočila na 236 µg/m³, a PM2.5 na 213 µg/m³.

Iako su ovo podaci za samo jedno naselje, problem je prisutan u cijeloj banjalučkoj kotlini. Načelnica Odjeljenja za zaštitu životne sredine u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) Ranka Radić pojašnjava da zadržavanju smoga najviše pogoduju stabilno vrijeme, slabo strujanje vazduha i pojava temperaturne inverzije.

"Ukoliko se u nižim slojevima zadržava hladan vazduh, naročito u kotlinama i dolinama rijeka, dok se u višim predjelima nalazi topliji, dolazi do izražene temperaturne inverzije", navodi Radićeva, ističući da takvi uslovi doprinose dugotrajnom zadržavanju sumaglice i zagađenja pri tlu.

Kao najslikovitiji primjer efekta "poklopca" nad gradom, iz RHMZ-a podsjećaju na situaciju zabilježenu 12. novembra.

"Tada smo imali cijeli dan tmurno i maglovito vrijeme, a onda je oko 20 časova počeo da duva jak jugo. Došlo je do miješanja vazduha i razbijanja temperaturne inverzije, pri čemu se hladniji vazduh pri tlu zamijenio toplijim, a temperatura je za samo pola sata porasla za više od pet stepeni", pojašnjavaju iz ovog Zavoda.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Kada je riječ o prognozama, očekuje nas toplo i vjetrovito vrijeme koje će tokom dana donositi olakšanje. Ipak, Radićeva upozorava da se u noćnim i jutarnjim časovima očekuje slabljenje vjetra, što ponovo može dovesti do niske oblačnosti i magle u nižim dijelovima Banjaluke.

Dok se građani sve više oslanjaju na popularne aplikacije poput IQAira i privatne senzore, iz RHMZ-a naglašavaju da se za ocjenu kvaliteta vazduha u skladu sa zakonskim obavezama mogu koristiti isključivo senzori koji rade po propisanim referentnim metodama.

Ipak, kako bi se i zvanični podaci približili stanovništvu na razumljiv način, iz Zavoda najavljuju uvođenje korisne novine.

"U narednom periodu planiramo da na zvaničnom sajtu postavimo informacije u formi Indeksa kvaliteta vazduha, koji će građanima dati jasniju sliku. Taj indeks je usaglašen sa onim koji koristi Evropska agencija za životnu sredinu (EEA)", najavljuje Radićeva.

Prema mišljenju stručnjaka, zagađenje vazduha u Banjaluci je rezultat kombinacije nekoliko faktora, među kojima su svakako saobraćaj, gradska toplana, hiljade individualnih ložišta, ali i nepovoljni meteorološki parametri u ovom periodu godine (manjak vjetra, nizak vazdušni pritisak, itd.). Takođe se naglašava i pretjeran uticaj "betonizacije" Banjaluke i eksplozije gradnje visokih zgrada, pri čemu se ne razmišlja da raspored i visina zgrada i novih naselja zatvara vazdušne koridore, odnosno spriječeva prirodnu ventilaciju grada.