Novi talas hapšenja zbog ubistva pacijenta u Zagrebu: Privedeno još četvoro radnika sa užasnog snimka

Nakon hapšenja osumnjičenih za ubistvo pacijenta Kristijana Josipa Periša, policija je privela još četiri medicinska radnika sa snimka nadzornih kamera – doktorku, dvije sestre i tehničara.

Izvor: Jure Divich/Shutterstock/Facebook / Atletski klub Agram

Hrvatska policija je počela sa hapšenjem novih osoba koje su se nalazile u sobi 11A u kojoj je 21. oktobra preminuo 32-godišnji Kristijan Josip Periš. Riječ je o osobama koje se pojavljuju na snimku nadzornih kamera iz bolničke sobe. Hrvatskim medijima su potvrđena nova hapšenja po nalogu tužilaštva.

Riječ je, kako javlja RTL, o ukupno četiri osobe - doktorki, dvije medicinske sestre i jednom tehničaru koji se takođe vide na snimku. Najnoviji razvoj događaja uslijedio je nakon što su istražitelji ranije prikupili iskaze svih osoba koje su se nalazile u sobi u trenutku događaja.

Na snimku je još pet osoba

Među njima su ljekarka koja se vidi na snimku, dvije medicinske sestre, još jedan medicinski tehničar i radnik obezbjeđenja. Svi su, prema ranijim iskazima, potvrdili da su bili u sobi te da su medicinski tehničari Noa H., Mladen L., Ivan B. i Matija V. Periša udarali u predjelu stomaka i pritiskali mu jastuk preko glave. O događaju postoji i snimak video-nadzora.

Policija je, prema navodima Jutarnjeg, prvobitno bila sklona da podnese krivične prijave i protiv ostalih osoba koje su se nalazile u sobi. Ipak, tužilaštvo je odlučilo da se krivične prijave podnesu samo protiv četvorice medicinskih tehničara, koji su osumnjičeni za teško ubistvo.

Prema informacijama istog lista, četvorica su uhapšena 6. novembra, a dan poslije ispitana su u tužilaštvu. Trojica su se branila ćutanjem, dok je Mladen L. iznio svoju odbranu.

Sudija za prethodni postupak Županijskog suda u Zagrebu 8. novembra odredio im je mjesec dana pritvora, nakon čega su prebačeni u Remetinec, ali su trojica premještena u druge zatvore jer je navodno bila ugrožena njihova bezbjednost.

Sada se, po svemu sudeći, istraga proširuje i na druge osobe koje su bile prisutne u sobi tokom događaja koji je prethodio Periševoj smrti.

Božinović rekao da ga ne bi iznenadilo da se istraga proširi

Na pitanje da li će se istraga proširiti na ostalo medicinsko osoblje prisutno na snimku, hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović danas je rekao da to ne može znati, ali da se "istražuje sve" te da se lično ne bi iznenadio ako se istraga proširi.

(Index/MONDO)