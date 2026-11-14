Osam minuta tišine u centru Zagreba: Građani odali počast preminulom Kristijanu Josipu Perišu (Video)

Nakon tragične smrti Kristijana Periša u zagrebačkoj psihijatrijskoj klinici, građani su mu odali počast u tišini. Zbog sumnje na ubistvo uhapšena su četiri tehničara, a uprava podnosi ostavke.

Izvor: hrvatskisavezzaobaranjeruke/Instagram

Hrvatska studentska inicijativa "Vrijeme za promjene" organizovala je okupljanje pod nazivom "8 minuta ćutanja za Kristijana Josipa Periša" u znak sjećanja na 32-godišnjeg pacijenta koji je preminuo u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u Zagrebu.

Nakon osam minuta ćutanja, začuo se aplauz ljudi koji su ispunili trg. Kao što je i najavljeno, nije bilo nikakvih govora. Ljudi su kod spomenika hrvatskom pjesniku Petru Preradoviću zapalili svijeće i ostavili cvijeće. "Osam minuta tišine za jedan mladi život koji je prerano ugašen. Pozivamo sve građane da nam se pridruže u 8 minuta ćutanja za Kristijana, u znak sjećanja na njega, solidarnosti sa njegovim najbližima i zahtjeva da okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir dobiju odgovore koje javnost zaslužuje.

Ne želimo da njegovo ime postane još jedan slučaj koji će vremenom pasti u zaborav. Za Kristijana. Za istinu. Za odgovornost. Budimo zajedno. U tišini koja govori", pisalo je u pozivu na okupljanje.

Sljedeće subote porodica organizuje komemoraciju

Podsjetimo, porodica Periš pozvala je građane na komemoraciju koja će se održati u subotu, 21. novembra, u 18.30 časova na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca. Porodica naglašava da je riječ o njenoj zvaničnoj komemoraciji, koja nije povezana sa drugim događajima ili protestima posvećenim Perišu.

Uz komemoraciju, porodica je objavila i pet zahtjeva, među kojima su promjene pravila o sputavanju pacijenata, obavezan video-nadzor, ispitivanje svih koji su učestvovali u sputavanju Periša, kao i provjera bolovanja zaposlenih u bolnici.

Slučaj doveo do niza ostavki

Periš je preminuo 21. oktobra u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" na zagrebačkom Jankomiru. Zbog sumnje na teško ubistvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni pritvor, a njegova smrt otvorila je pitanja mogućih propusta u postupanju prema pacijentu i odgovornosti rukovodstva Klinike.

Ostavku na mjesto direktorke Klinike prekjuče je podnijela Majda Grah, a ostavke su dali i njena zamjenica, kao i pomoćnik direktorke za sestrinstvo. Neopozive ostavke juče su podnijela i četiri od sedam članova Upravnog odbora Klinike, a među njima i predsjednik Mirando Mrsić.

(Index/MONDO)