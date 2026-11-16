Plan Studentske liste za lustraciju i provjeru imovine: Ko bi mogao da dobije zabranu obavljanja javne funkcije?

Plan takođe predviđa i osnivanje tužilačke policije izvan komandne strukture MUP-a.

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Studentska lista predlaže uvođenje lustracije javnih funkcionera i strožu primjenu Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu. Plan predviđa da se u pojedinačnom postupku utvrđuje odgovornost za kršenje ljudskih prava, kao i da Poreska uprava dobije više obučenih ljudi za provjeru porekla imovine.

Kako bi izgledala lustracija?

Prema planu Studentske liste, u postupku lustracije utvrđivalo bi se da li je osoba koja obavlja javnu funkciju, vrši javna ovlašćenja ili se za njih kandiduje kršila ljudska prava. Ishod postupka mogao bi da bude privremena ili trajna zabrana obavljanja javne funkcije ili vršenja javnih ovlašćenja.

Studentska lista navodi da bi se odgovornost utvrđivala pojedinačno, prema zakonskim kriterijumima, uz zabranu kolektivnog kažnjavanja i u skladu sa Ustavom i standardima Evropskog suda za ljudska prava. Lustracija bi se sprovodila kao poseban postupak, izvan krivičnog postupka.

Češće provjere porijekla imovine

Studentska lista navodi da su za četiri godine primjene Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu okončana samo tri postupka i naplaćeno oko dva miliona evra. Prema podacima iz plana, početkom 2023. više od 13.500 osoba imalo je rast imovine veći od 150.000 evra tokom tri godine.

Lista zato predlaže povećanje broja obučenih zaposlenih u Poreskoj upravi, bolju saradnju sa tužilaštvom i izmenu odredaba koje, prema njihovoj ocjeni, omogućavaju odugovlačenje postupaka. Poreska uprava bi redovno obavještavala javnost o toku postupaka, a za rukovodioce u policiji bile bi obavezne redovne provere porekla imovine.

Tužilačka policija izvan strukture MUP-a

Studentska lista predlaže i osnivanje posebne istražne službe izvan komandne strukture MUP-a. Rad policijskih istražitelja u konkretnom predmetu neposredno bi usmeravao postupajući tužilac, dok bi se o njihovom raspoređivanju, ocenjivanju i disciplinskoj odgovornosti odlučivalo unutar tužilaštva.

Plan obuhvata i preispitivanje posebnih zakona donetih za pojedinačne projekte. Studentska lista navodi da bi takve zakone, koji prema njenoj ocjeni omogućavaju zaobilaženje redovnih postupaka i otvaraju prostor za korupciju, uskladila ili ukinula.