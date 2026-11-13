Američka ambasada se oglasila o sastanku sa Studentskom listom: U fokusu dalje jačanje odnosa Srbije i SAD

Američka ambasada se oglasila o sastanku sa predstavnicima "Studentske liste".

Izvor: USEmbassySerbia/Twitter

Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Brendan Hanrahan završio je svoju službenu posjetu Beogradu tokom koje je sa partnerima u Srbiji razgovarao o načinima za dalje razvijanje i jačanje odnosa Srbije i Sjedinjenih Država. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu oglasila se danas popodne o sastanku sa predstavnicima "Studentske liste".

"Posjeta posvećena dijalogu, partnerstvu i budućnosti! Pomoćnik državnog sekretara Brendan Hanrahan završio je posjetu Beogradu, tokom koje je sa našim partnerima u Srbiji razgovarao o zajedničkim prioritetima, mogućnostima za buduću saradnju i načinima za dalje jačanje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije", saopštila je američka ambasada u Beogradu.

A visit focused on dialogue, partnership, and the future! Assistant Secretary Brendan Hanrahan @StateEUR wrapped up his visit to Belgrade after engaging with our Serbian partners on shared priorities, opportunities ahead, and ways to further strengthen U.S.-Serbia relations. — Američka ambasada (@USEmbassySerbia)November 13, 2026

Da podsjetimo, sastanak predstavnika "Studentske liste" sa Hanrahanom dogodio se u četvrtak 12. novembra u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu.

Hanrahan je čestitao predstavnicima "Studentske liste" na pobjedi na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima i najavio je dalje jačanje odnosa i temelja Strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država.

(Mondo)