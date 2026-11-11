Vučić: "U potpunosti bih ignorisao predsjedničke izbore"

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da smatra da održavanje predsjedničkih izbora u ovom trenutku nije moguće, ali da će o tome SNS odlučivati na Glavnom odboru (GO) i Skupštini stranke, početkom i sredinom decembra.

Izvor: Kurir/Marko Kranjc

Vučić je, na konferenciji za medije u sjedištu SNS-a , tako odgovorio na pitanje da li će Srpska napredna stranka imati svog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima i da li je dogovoreno unutar stranke ko bi to eventualno mogao da bude.

"Lično smatram da u ovom trenutku ne samo da izbori nisu mogući, nisu normalni, gdje se ljudi bukvalno bore za dah. Ne kriminalci koji slobodno šetaju i upravljaju zemljom, već obični ljudi i oni koji drugačije misle od njih. Ali to što ja mislim ne znači ništa. Imaćemo i Glavni odbor, imaćemo i Skupštinu stranke početkom, sredinom decembra, i onda ćemo, u zavisnosti od datuma, donositi odluke po tom pitanju. Ako mene lično pitate, u potpunosti bih to ignorisao", naveo je Vučić.

Dodao je da mu nije do toga da nekoga promovišu tek da bi ga promovisali.

"I posebno neću da pravim bilo kome iluziju da su stvari u Srbiji normalne, pošto ovo što se danas dešava apsolutno ništa nije normalno. Ali to je samo moj stav, kao što znate, ja nisam ni predsjednik stranke. Možda ću biti jedan od kandidata, možda ću to postati, možda i neću, ali o tome ću moći da govorim kada se to dogodi", rekao je Vučić.

(Mondo)