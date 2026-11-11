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Tragedija u Srbiji: Tijelo dječaka pronađeno pored pruge

Tragedija u Srbiji: Tijelo dječaka pronađeno pored pruge

Autor Uroš Matejić
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Hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt maloljetnika, a policija i tužilaštvo obavili su uviđaj. Naložena je obdukcija koja treba da utvrdi kako je dječak stradao.

Tragedija u Srbiji: Tijelo dječaka pronađeno pored pruge Izvor: Kurir/Petar Aleksić

U beogradskom naselju Rakovica jutros je došlo do teške tragedije kada je pored pruge pronađeno tijelo dječaka starog oko 14 godina.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je po pozivu izašla na lice mjesta, ali su dežurni ljekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt maloljetnika.

Policija i dežurni javni tužilac odmah su obezbijedili teren i obavili uviđaj. Detaljna istraga treba da utvrdi tačne okolnosti pod kojima je nastupila smrt – prvenstveno da li je riječ o naletu voza, udaru automobila ili nekom drugom uzroku stradanja.

Tijelo nastradalog dječaka prevezeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će pružiti konačan odgovor o tačnom uzroku smrtonosnih povreda. Saobraćaj na ovom dijelu pruge tokom uviđaja odvijao se otežano.

(Telegraf/MONDO)

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Srbija tragedija

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