Umro "šef svih šefova": Zloglasni narko-bos o kojem je snimljena hit serija na Netfliksu, bio moćniji od Pabla Eskobara

Nekadašnji "Šef svih šefova", čovjek koji je osamdesetih godina prošlog vijeka povezao meksičke krijumčare sa kolumbijskim kartelom Pabla Eskobara i kontrolisao čitave policijske mreže u Meksiku, preminuo je u bolnici.

Izvor: Youtube/Printscreen/Telemundo English

Zloglasni meksički narko-bos Migel Anhel Feliks Galjardo, koga mnogi smatraju jednim od najvećih krijumčara droge u istoriji, preminuo je u bolnici u 80. godini, prenosi u ponedjeljak BBC.

Galjardu se pripisuje stvaranje saveza između kriminalnih grupa u Kolumbiji i njegovog sopstvenog meksičkog kartela.

Poznat kao Kum ili "Šef svih šefova", Feliks Galjardo bio je na čelu kartela Gvadalahara, koji je vladao meksičkom trgovinom drogom na vrhuncu kokainskog buma osamdesetih godina prošlog vijeka. U to vrijeme stvorio je novi način djelovanja u ilegalnoj trgovini drogom koji se održao sve do danas. U državnom pritvoru bio je od 1989. godine.

Ogroman uticaj na politiku i policiju

Ime Migela Anhela Feliksa Galjarda odzvanjaće u istoriji trgovine drogom snažnije od bilo kog drugog, osim možda imena Pabla Eskobara, ističe BBC.

Vodio je organizaciju koja je unijela revoluciju u krijumčarenje droge u regionu stupanjem u partnerstvo sa kolumbijskim kartelima, naročito Eskobarovim kartelom Medeljin, kako bi spojili proizvodnju u Andima sa meksičkim prevozom preko granice u SAD.

U jednom trenutku, prema procjenama, čak 80 odsto kokaina koji je stizao u SAD dolazilo je od Medeljinskog kartela. Feliks Galjardo i njegova organizacija imali su ključnu ulogu u tom krijumčarenju.

Na vrhuncu moći, kartel iz Gvadalahare, kojim je upravljao, imao je ogroman uticaj na meksičku politiku i policiju, kontrolišući čitave policijske mreže, pa čak i pozicije guvernera pojedinih saveznih država.

Život Feliksa Galjarda prikazan je u brojnim televizijskim emisijama, knjigama i serijama, uključujući i Netfliksov hit "Narkos: Meksiko".