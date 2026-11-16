Prelazak Snježane Gvozden u SNSD otvara novo pitanje: Da li će njen zet Nikola Dronjak dobiti podršku za Dom naroda BiH?

Prelazak Snježane Gvozden u SNSD otvorio je pitanja o političkoj budućnosti njenog zeta Nikole Dronjka i mogućem izboru u Dom naroda BiH.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Prelazak Snježane Gvozden iz Pokreta Sigurna Srpska (PSS) u SNSD i njen izbor za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske otvorili su još jedno političko pitanje – da li ovaj potez ima veze sa mogućom kandidaturom njenog zeta Nikole Dronjka za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH?

Za sada nema potvrde da su ova dva politička događaja povezana, ali ranije izjave i informacije o mogućim kandidatima za Dom naroda daju povod da se postavi pitanje postoji li širi politički dogovor.

Posebnu pažnju privlači činjenica da se Dronjkovo ime već pominjalo u razgovorima o izboru delegata, dok je Gvozdenova u međuvremenu napustila stranku na čijoj je listi osvojila poslanički mandat.

Nikola Dronjak javnosti je poznat još od 2013. godine, kada je kao predsjednik Unije studenata Republike Srpske predvodio velike studentske proteste u Banjaluci.

Tada je bio među glasnijim kritičarima vlasti, a kasnije je politički djelovao kroz PDP.

U javnosti je ostao upamćen i po protestnom performansu ispred Narodne skupštine, kada je transparentima o „papcima“ kritikovao političku trgovinu i promjene stranačke pripadnosti poslanika. U avgustu 2014. godine hapšen je jer je u Trnu ispisao grafit na zgradi lokalnog SNSD-a.

Godinu dana kasnije Milorad Dodik ga je tužio i dobio tužbu, a Dronjak je morao da Miloradu Dodiku, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, isplati 5.000 KM, a na ime troškova postupka 2.338,23 KM.

Zbog takve političke prošlosti posebno je zanimljivo što se njegovo ime sada dovodi u vezu sa mogućom podrškom SNSD-a za izbor u Dom naroda BiH.

Šta je Dodik rekao o Dronjkovoj kandidaturi?

Dodatna pitanja otvorila je izjava lidera SNSD-a Milorada Dodika od 12. novembra, kada je govorio o ranijim razgovorima sa predsjednikom PSS-a Draškom Stanivukovićem.

Prema Dodikovim tvrdnjama, njih dvojica su prethodno postigli načelni dogovor o podršci Nikoli Dronjku za delegata u Domu naroda BiH.

Dodik je, međutim, naveo da je Stanivuković naknadno promijenio stav i predložio Miloša Stanišića. Međutim, prema izjavama Stanivukovića on ne sumnja u Dronjkovu lojalnost.

"Nikola Dronjak je jedan od ljudi koji je kreirao priču o Pokretu Sigurna Srpska. To je broj jedan. Broj dva, neko ko je držao papke. Ja ne sumnjam u tu priču apsolutno i što je meni govorio. S treće strane, njegova lojalnost Drašku Stanivukoviću i Pokretu do današnjeg dana, kad ja vama pričam, nikada nije bila upitna”, izjavio je Stanivuković u juče za Euronews.

Ukoliko su razgovori o Dronjkovoj kandidaturi zaista vođeni, ostaje pitanje da li je ta mogućnost i dalje otvorena i kakav stav o njoj danas imaju PSS i SNSD.

Kakvu ulogu ima prelazak Gvozdenove?

Snježana Gvozden je u aprilu napustila SPS i pridružila se Stanivukovićevom pokretu, nakon čega je preko kompenzacione liste osvojila poslanički mandat.

Ipak, prije početka rada novog saziva parlamenta prešla je u SNSD, a potom je izabrana za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.

Njen politički transfer izazvao je reakciju Stanivukovića, koji je podnio krivične prijave zbog sumnje na političku korupciju i trgovinu uticajem. Ni ona njemu nije ostala dužna, optuiživši ga da mu je plan bio koalicija sa SNSD-om u slučaju da dobije mjesto premijera.

Istovremeno, činjenica da je Gvozdenova Dronjkova punica otvara pitanje da li je njen prelazak bio isključivo samostalna politička odluka ili su postojali i drugi razgovori o budućim funkcijama.

Za sada nema javno potvrđenih dokaza da je Dronjak učestvovao u njenoj odluci, niti da je eventualna podrška njegovoj kandidaturi bila dio dogovora o prelasku u SNSD.

Ono što ovoj priči daje dodatnu težinu jeste Dodikova izjava za Provjereno da Dronjka smatra prihvatljivim kandidatom i da bi mogao biti četvrti delegat kojeg podržava SNSD. Dodik je 12. novembra govorio i o ranijem dogovoru sa Stanivukovićem, tvrdeći da su se njih dvojica rukovali povodom Dronjkove kandidature.

Zbog toga se nameće nekoliko pitanja: Da li je Dronjak i dalje politički vezan za PSS? Da li je znao za odluku Snježane Gvozden da pređe u SNSD? I da li će ga vladajuća koalicija podržati za delegata?

Odgovori će biti poznati nakon objavljivanja kandidatskih lista.

Do tada, prelazak Gvozdenove i moguća kandidatura njenog zeta ostaju dva politička događaja čija međusobna povezanost nije dokazana.

Ključno pitanje nije samo hoće li Nikola Dronjak dobiti mjesto u Domu naroda BiH, već i da li su o njegovoj političkoj budućnosti vođeni dogovori koji javnosti još nisu u potpunosti poznati.