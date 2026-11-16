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Snježana Gvozden, Nina Bukejlović i Nedeljko Čubrilović izabrani za potpredsjednike NSRS

Snježana Gvozden, Nina Bukejlović i Nedeljko Čubrilović izabrani za potpredsjednike NSRS

Autor Haris Krhalić
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Snježana Gvozden, Nina Bukejlović i Nedeljko Čubrilović izabrani su za potpredsjednike Narodne skupštine Republike Srpske u 12. sazivu.

nsrs Izvor: Narodna skupština RS

Za potpredsjednike Narodne skupštine Republike Srpske u novom, 12. sazivu parlamenta izabrani su Snježana Gvozden, Nina Bukejlović i Nedeljko Čubrilović.

Nina Bukejlović, koja je ovu funkciju obavljala i u prethodnom sazivu, ponovo je izabrana za potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda. Za nju je glasalo 57 poslanika, tri su bila protiv, a pet suzdržanih.

Snježana Gvozden, koja je prešla iz PSS-a u SNSD, izabrana je za potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda. Dobila je podršku 53 poslanika, troje je bilo protiv, a 13 suzdržanih

Nedeljko Čubrilović, lider DEMOS-a i nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, izabran je za potpredsjednika iz reda srpskog naroda, na prijedlog stranaka vladajuće koalicije. On je dobio podršku 61 poslanika dok je osam bilo suzdržano.

Za generalnog sekretara NSRS izabran je Dragan Dakić dok će njegov zamjenik biti Goran Bosančić.

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