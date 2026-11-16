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Stevandić izabran za predsjednika NSRS, opozicija protiv: Promjena šest stranaka, obojena revolucija i „nulti ćaci“

Stevandić izabran za predsjednika NSRS, opozicija protiv: Promjena šest stranaka, obojena revolucija i „nulti ćaci“

Autor Haris Krhalić
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Opozicija odbila da podrži Nenada Stevandića za predsjednika NSRS.

nenad stevandić Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Nenad Stevandić izabran je za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i u 12. sazivu parlamenta. Za njegov izbor glasala su 52 poslanika, 19 je bilo protiv, dok je pet poslanika bilo suzdržano.

Stevandić je tako dobio novi mandat na čelu Narodne skupštine Republike Srpske, uprkos protivljenju opozicionih stranaka.

Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga poručio je da njegova stranka neće glasati za Stevandića, kritikujući njegov odnos prema opoziciji tokom prethodnog mandata.

Bodiroga je naveo i da je Stevandić tokom političke karijere promijenio šest stranaka, te podsjetio na njegove ranije tvrdnje da aktuelna vlast u Srbiji, zajedno sa opozicijom u Republici Srpskoj, priprema „obojenu revoluciju“.

Tokom obraćanja iznio je i ozbiljne optužbe na račun Stevandića i njegove stranke.

„Nije ni počelo zasjedanje, gospodin Stevandić je otišao i njegova politička organizacija, i kupio doslovno poslanika Srpske demokratske stranke“, rekao je Bodiroga.

Bodiroga je naglasio i da SDS neće učestvovati u parlamentarnoj delegaciji ukoliko im bude nametnut potpredsjednik Narodne skupštine kojeg ta stranka ne podržava.

Poslanica Tanja Vukomanović potvrdila je da ni Pokret Sigurna Srpska neće glasati za Stevandićev izbor.

Sličan stav iznio je Igor Crnadak, poslanik u klubu Liste za pravdu i red i PDP-a.

Crnadak je ocijenio da je Stevandić tokom prethodnog mandata pokazivao mržnju prema opoziciji, ali i prema, kako je naveo, novoj vlasti u Srbiji.

Poslanik Đorđe Vučinić iz kluba Liste za pravdu i red i PDP-a takođe je kritikovao Stevandića, ali je to učinio uz ironičnu ocjenu da je upravo on najbolji predstavnik, kako je rekao, „privatizovane Narodne skupštine Republike Srpske“.

Vučinić je Stevandiću zamjerio i fotografisanje sa osobom koju je nazvao „nultim ćacijem“, kao i, prema njegovim riječima, neopravdano trošenje resursa Narodne skupštine Republike Srpske.

Zaga Grahovac je prilikom obraćanja upitala da li se ovim izborom od Repulike Srpske želi da napravi "jedan veliki ćaćilend"

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NSRS Nenad Stevandić

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