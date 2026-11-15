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Dodik najavio 56 poslanika u vladajućoj većini NSRS: "Vjerujemo da će ih biti i 58"

Dodik najavio 56 poslanika u vladajućoj većini NSRS: "Vjerujemo da će ih biti i 58"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će vladajuću većinu u Narodnoj skupštini činiti 56 poslanika.

milorad dodik Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Vjerujemo da će biti i 58 poslanika u vladajućoj većini", rekao je Dodik nakon sastanka predstavnika vladajuće koalicije u Banjaluci.

On je dodao da je danas na sastanku dogovoren dnevni red sutrašnje konstitutivne sjednice Narodne skupštine na kojoj će potpisati i koalicioni sporazum.

"Prihvatamo nove ljude u našu strukturu jer želimo da ojačamo institucije i odbacujemo bilo kakve napade na te ljude", rekao je Dodik.

On je dodao da je nosilac mandata poslanik, a ne partija.

Naveo je da su večeras dogovorena mjesta potpredsjednika Narodne skupštine koja pripadaju vladajućoj koliciji, a Nenad Stevandić će biti kandidat za predsjednika.

Dodao je da čekaju imena i iz opozicije jer im pripada jedno mjesto.

"Dogovorili smo imena i četiri kandidata, imamo većinu i izabraćemo ih a vjerujemo da imao ruku i za petog kandidata", rekao je Dodik.

Vjeruje da opoziciona struktura nije homogena, za razliku od vladajuće koalicije u kojoj ljudi vide mogućnost da se angažuju.

"Ako imaju dokaz da je neko nešto uradio, zna se šta je krivično djelo, ali nema osnova za to. Mi smo odgovorna srpska patriotska koalicija", rekao je Dodik.

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Tagovi

Milorad Dodik NSRS poslanici SNSD

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Hvala što ste poslali vijest.

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