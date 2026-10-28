Bizaran imejl stigao na adresu NSRS: "Molim vas da obezbjedite novac, toksine, alat za sakaćenje"

Na adresu Narodne skupštine RS stigao je bizaran imejl u kojem se traži likvidacija ljudi određene vjerske pripadnosti. Poruka je proslijeđena MUP-u RS.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske stigao je imejl prijeteće sadržine, u kojem se, pozivajući se na džihad, traži "likvidacija svih krštenih ljudi", kao i prikupljanje novca i oružja za potrebe "Islamske republike".

U saopštenju Narodne skupštine RS navodi se da poruka sadrži i niz drugih međusobno nepovezanih zahtjeva, dok se njen autor predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH".

Naslov poruke glasi "Zahtjev za postupanjem prema krštenom narodu", a u njenom sadržaju iznose se zahtjevi za ubistva ljudi koje pošiljalac označava kao "krštene", kao i za obezbjeđivanje novca, toksina i alata za sakaćenje djece i građana.

Autor, između ostalog, traži i sredstva za finansiranje onoga što naziva džihadom, pominjući porodice, djecu i druge potrebe navodnih pripadnika te grupe.

U poruci se pominje i uspostavljanje "Islamske republike" u BiH, uz niz drugih tvrdnji i zahtjeva čije značenje nije jasno iz samog teksta.

Služba Narodne skupštine Republike Srpske proslijedila je prijeteću poruku nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova RS na dalje postupanje.

Za sada nema dodatnih informacija o identitetu pošiljaoca niti o tome da li je utvrđeno postojanje konkretne prijetnje.

Izvor: NSRS

(MONDO)