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Košarcu prijete smrću zbog objave o Mladiću

Košarcu prijete smrću zbog objave o Mladiću

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Staši Košarcu upućene su ozbiljne prijetnje i poruke govora mržnje nakon što je na društvenim mrežama izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića.

stasa.jpg Izvor: Srna

Zamjeniku predsjedavajuće Savjeta ministara i ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu upućene su ozbiljne prijetnje, uvrede i poruke govora mržnje, a među metama napada našli su se i članovi njegove porodice.

Među uvredljivim porukama nalaze se i prijetnje usmjerene prema Košarcu i njegovoj djeci, uključujući prijetnje ubistvom.

Prijetnje su uslijedile nakon što je Košarac putem društvenih mreža javno izrazio saučešće povodom smrti generala Ratka Mladića.

Nakon njegove objave uslijedio je veliki broj komentara i poruka uvredljivog i prijetećeg sadržaja.

U tim porukama, osim Košarca, na meti su se našli i članovi njegove uže porodice, uključujući njegovu djecu.

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Tagovi

Staša Košarac prijetnje Ratko Mladić

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