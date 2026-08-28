SDS nakon prijetećeg mejla: “Nismo slučajno izabrani za metu”

Srpska demokratska stranka najoštrije je osudila prijetnje upućene građanima Banjaluke i zatražila hitnu reakciju nadležnih institucija.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Reakcija SDS-a uslijedila je nakon što je na adrese nekoliko banjalučkih redakcija kao i više javnih institucija, stigao uznemirujući mejl u kojem se tvrdi da su eksplozivne naprave postavljene na nekoliko lokacija u Banjaluci, uključujući i prostorije ove stranke.

Iz SDS-a poručuju da prijetnje predstavljaju ozbiljan napad na bezbjednost građana i društva u cjelini.

“Kao jedna od državotvornih stranaka i politički simbol stvaranja Republike Srpske, Srpska demokratska stranka nije slučajno izabrana za metu ovakvih prijetnji”, saopšteno je iz SDS-a.

Od nadležnih institucija očekuju da bez odlaganja utvrde ko stoji iza prijetnji i koji su njihovi motivi, te da javnost obavijeste o svim relevantnim činjenicama.

“Odgovor države mora biti institucionalan, odlučan i u potpunosti u skladu sa zakonom i pravdom”, poručili su iz SDS-a.

Dodali su da stranka neće odgovarati na prijetnje strahom, mržnjom niti podjelama.

“Republika Srpska mora biti mjesto u kojem je svaki građanin bezbjedan i u kojem političke, nacionalne ili vjerske razlike nikada ne mogu biti opravdanje za prijetnje, ekstremizam i nasilje”, zaključili su iz SDS-a.

Podsjećamo, policijski službenici Policijske uprave Banjaluka preduzimaju mjere i radnje nakon što je danas na više internet adresa dostavljen mejl prijetećeg sadržaja.

U toku su protivdiverzioni pregledi objekata na području grada Banjaluka.