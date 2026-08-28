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Dva radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen

Dva radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen

Autor Haris Krhalić
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Teška nesreća dogodila se na gradilištu autoputa A1 kod Zenice. Poginula su dva radnika, dok je treći teško povrijeđen.

autoceste fbih Izvor: Facebook/Autoceste FBiH

Teška nesreća dogodila se na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su poginula dva radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede.

Nesreća se dogodila na gradilištu dionice autoputa u području mjesta Ponirak kod Vranduka, potvrdila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović, za Klix.

Na mjesto događaja upućene su hitne službe, koje su na terenu.

Više informacija o okolnostima i uzrocima nesreće biće poznato nakon što nadležni policijski organi i inspekcija obave uviđaj.

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