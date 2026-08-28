Dva radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen

Teška nesreća dogodila se na gradilištu autoputa A1 kod Zenice. Poginula su dva radnika, dok je treći teško povrijeđen.

Izvor: Facebook/Autoceste FBiH

Teška nesreća dogodila se na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su poginula dva radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede.

Nesreća se dogodila na gradilištu dionice autoputa u području mjesta Ponirak kod Vranduka, potvrdila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović, za Klix.

Na mjesto događaja upućene su hitne službe, koje su na terenu.

Više informacija o okolnostima i uzrocima nesreće biće poznato nakon što nadležni policijski organi i inspekcija obave uviđaj.