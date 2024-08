BiH dobija nove kilometre auto-puta: Otvara se spektakularan most "Hercegovina"

Kako ga svi najavljuju, spektakularan i grandiozni most "Hercegovina" konačno će biti otvoren i pušten u promet 4. septembra. Na to se čekalo dugo, a svi rokovi su probijeni.

Izvor: Youtube Printscreen/Klix.ba

Veliki most kod Počitelja u Bosni i Hercegovini, koji je sastavni dio auto-puta na koridoru Vc između Budimpešte i Ploča, biće pušten u promet 4. septembra.

Lokalne vlasti tom planiraju veliku proslavu, kojoj će u sklopu službene posjete BiH prisustvovati i predsjednik hrvatske vlade, Andrej Plenković.

Iz preduzeća Autoceste Federacije BiH potvrdili su da će na svečanosti, uz Plenkovića, govoriti i predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto, kao i premijer Federacije Nermin Nikšić.

Najavili su svečani program, koji će svojim nastupima obogatiti Hrvatska grupa Mostar, Klapa Drača, Antonija Batinić i HKUD Rodoč, kao i "spektakularni vatromet" uz presijecanje vrpce.

Kad je otvaranje?

Most bi za korisnike trebalo da bude u funkciji od 5. septembra u podne, a oni će od tog trenutka, kada putuju iz pravca Mostara prema Hrvatskoj, auto-putem moći da dođu do graničnog prelaza Bijača-Nova sela i nastaviti putovanje auto-putem Dalmatina.

Most je dug 980 metara, oslanja se na šest stubova visokih gotovo stotinu metara, kojima je premošćena Neretva, i nastavlja se na ranije izgrađenu dionicu auto-puta u dužini od oko 11 kilometara kroz zapadni dio Hercegovine.

Most Hercegovina će za nekoliko dana biti pušten u promet, najavile su bosanske vlasti

"Otvarenjem poddionice Počitelj - Zvirovići i mosta "Hercegovina" ovaj dio BIH direktno će se povezati sa Evropskom unijom", istakli su iz Autocesta FBiH u pozivu za medije dodavši da se važnost ovog projekta ogleda u tome što će podstaći razvoj privrede i stvoriti uslove za razvoj i napredak tog dijela BiH.

Probijeni svi rokovi

Na ovaj most korisnici auto-puteva u BiH čekali su neuobičajeno dugo, a svi rokovi za njegov dovršetak odavno su probijeni. Tako je on postao simbol lošeg planiranja i izgradnje putne mreže kroz tu zemlju, a posebno koridor Vc.

Auto-put na tom panevropskom koridoru, koji kroz BiH prolazi u dužini oko 330 kilometara, gradi se više od 20 godina, a dosad je izgrađeno manje od 130 kilometara iako je finansijska konstrukcija odavno zatvorena.

Temeljni problem je u pristupu izgradnji kroz iscjepkane dionice duge tek nekoliko kilometara, kao i u nedostatku adekvatne procjene stanja na terenu i geoloških analiza, što onda višestruko povećava troškove gradnje i dovodi do probijanja rokova.

Most kod Počitelja vrijedan je 30 miliona evra. Trebalo je da bude završen u oktobru 2022, a posao su dobile dvije kineske i jedna azerbajdžanska kompanije Azvirt LimitedLiability Company.

Rasponsku konstrukciju uspjele su da spoje tek u julu 2023, da bi u avgustu ta konstrukcija na jednom spoju napukla. Tokom sanacije na mostu je eksplodirao jedan generator, koji je prouzrokovao dodatna oštećenja.

Iz Autocesta FBiH u aprilu su najavili da će most konačno biti otvoren do 1.maja, pa su rok pomjerili za "početak turističke sezone", a onda su to odložili za "kraj ljeta".

Za kašnjenje su Kinezima i Azerbajdžancima naplatili penale, a zbog propusta u gradnji kompanije Sinohydro Corporation Ltd te Powerchina Roadbridge Group Ltd dobile su dvogodišnju zabranu učešća na svim konkursima i bilo kakvim drugim poslovima u kojima su Auto-putevi FBiH investitor.

Prema sadašnjim planovima, kompletan auto-put na koridoru Vc kroz BiH mogao bi biti dovršen najranije oko 2030. godine.

Međutim, najmanje šest godina trebaće za izgradnju tunela kroz planinu Prenj, na dionici između Sarajeva i Mostara, pa se već govori u javnosti da će i taj rok najvjerovatnije biti probijen.

(EUpravo zato/index.hr)