"Najveći stručnjak iz endokrinologije od Beča do Istanbula": Ko je Đuro Macut, novi mandatar Vlade Srbije

Doktor Đuro Macut biće mandatar za sastav nove Vlade, objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Profesor doktor Đuro Macut je rođen u Beogradu, a diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je na specijalizaciji iz repoduktivne medicine i biologije na Univerzitetu u Ženevi i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Medicinu Srbije, kao i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu proslavio je širom svijeta, kao jedan od najpriznatijih svjetskih stručnjaka iz oblasti endokrinologije. Od 2015. do 2023. godine bio je član Stručnog savjeta Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Zamjenik je direktora Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na Katedri interne medicine, i gostujući profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Atini i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju.

Predsjednik je Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju. Član je Izvršnog odbora Evropskog endokrinološkog društva i predsjednik Finasijskog komiteta ovog društva. Pored toga što je autor preko 140 originalnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima sa recenzijom, prof. dr Macut je i pomoćnik glavnih urednika i član redakcija nekoliko međunarodnih časopisa iz oblasti medicine.

Ukazom Predsjednika Republike Srbije, za svoj rad i doprinos Srbiji, odlikovan je Ordenom Karađorđeve zvijezde II stepena, 2024. godine. Član je Inicijativnog odbora pokreta koji se trenutno osniva, a koji će okupiti naše najeminentnije stručnjake iz svih oblasti kako bi u ovim izazovnim vremenima pomogli Srbiji da se vrati na put rasta, razvoja I pobede, na put mira, stabilnosti i zajedništva. Govori engleski jezik.

"Veoma miran, smiren, tolerantan, trpeljiv, strpljiv i vjerovatno najveći stručnjak iz oblasti endokrinologije od Beča do Istanbula. Na ponos državi Srbiji, što ćemo takvog čovjeka poslije Blagoja Neškovića, on je bio posljednji ljekar, predsjednik vlade od 1945. do 1948. godine, prvi put ćemo imati ljekara na čelu vlade. Pa kad ima Evropa i Evropska komisija jednog pedijatra na čelu svoje vlade, vjerujem da će Srbija postići velike uspjehe. I ovo je čovjek razgovora, razgovor je uvijek blagorodan, on je izuzetno stabilan, ali i izvanredne hrabrosti i izuzetne hrabrosti koje ne odustaju od svojih stavova, bez obzira na pritiske i napade kojima je neretko bio izložen. E sad mi ostaje da to potpišem svečano", rekao je predsjednik Srbije za njega.