Kopranović izlazi iz pritvora: Određene mu mjere zabrane

Jelenko Kopranović (51), koji je uhapšen nakon što je u Banjaluci ispred restorana "Stara Ada" hicima iz pištolja ubijen Dejan Kostić Dela (35), izlazi iz pritvora uz brojne mjere zabrane.

Tako je, kako se navodi na sajtu Okružnog suda u Banjaluci, Kopranoviću izrečena zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja

"Osumnjičenom J.K. zabranjuje se da napusti teritoriju Grada Banjaluka, bez prethodnog odobrenja Okružnog suda u Banjaluci. Kontrolu poštivanja i izvršenje mjere zabrane napuštanja boravišta, u smislu člana 184. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, provodiće ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijska uprava Banjaluka, te će odmah obavijestiti sud ukoliko osumnjičeni prekrši izrečenu mjeru zabrane i ukoliko napusti granice teritorije Grada Banjaluka", navode oni.

Izriče mu se i zabrana putovanja, uz privremeno oduzimanje putnih isprava, kao i zabrana izdavanja novih putnih isprava i zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine.

"Mjeru zabrane napuštanja boravišta i zabrane putovanja sa privremenim oduzimanjem putnih isprava izvršava policijski organ, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijska uprava Banjaluka, koji će izvršiti privremeno oduzimanje putne isprave osumnjičenog J. K, kao i Granična policija Bosne i Hercegovine", stoji u saopštenju.

Kopranoviću je izrečena i zabrana sastajanja i komunikacije sa određenim osobama, kao i zabrana međusobnog sastajanja i komunikacije sa osumnjičenim J. G, N. S. i N. K, kojim se ne smije približiti na razdaljinu ispod 200 metara. Takođe, izrečena je i zabrana sastajanja i komunikacije osumnjičenog J. K. sa svjedocima - oštećenim N. K. i M. K, kojim se ne smije približiti na razdaljinu ispod 200 metara.

"Izvršenje mjere zabrane sastajanja i komunikacije sa određenim licima povjerava se Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijska uprava Banjaluka, koji će u slučaju kršenja tih mjera od strane osumnjičenog, odmah dostaviti pisani izvještaj ovom sudu", ističu oni.

Kopranović se mora i jednom sedmično javljati službenim licima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijska uprava Banjaluka, Sektor kriminalističke policije, Odjeljenje za opšti kriminalitet, Odsjek za krvne i seksualne delikte, dolaskom u službene prostorije Policijske uprave Banjaluka u određeno vrijeme.

"Izrečene mjere zabrane traju od momenta prestanka pritvora i puštanja osumnjičenog J. K. na slobodu pa dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude ukoliko ne bude izrečena kazna zatvora, a najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora ako ta kazna bude izrečena, dok zabrana putovanja može takođe trajati dok izrečena novčana kazna nije plaćena u potpunosti i/ili dok se u potpunosti ne izvrši odluka o imovinskopravnom zahtjevu i/ili odluka o imovinskoj koristi, ukoliko takve odluke budu donesene pravosnažnom presudom u ovom krivičnom postupku, s tim da sud svaka dva mjeseca po službenoj dužnosti ispituje da li su izrečene mjere i dalje potrebne", stoji u saopštenju.

Osumnjičeni Kopranović je upozoren da mu se može odrediti pritvor ako prekrši obavezu iz izrečenih mjera zabrane.

Podsjećamo, nekadašnji vođa navijača Borca ubijen je 11. januara, za šta je osumnjičen Kopranovićev sin Nemanja Sjenica (30), koji je u bjekstvu, baš kao i Nikola Kos (35), kojeg terete da je prije i nakon zločina vozio Sjenicu i pomogao mu u bjekstvu.

Nedugo nakon zločina, Nemanjinom ocu Jelenku Kopranoviću određen je pritvor, kao i Jovici Grujiću (32), koji je kasnije pušten na slobodu.

(Mondo)