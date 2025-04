Kontrole se moraju sprovoditi: Događaj u vrtiću Kozarske Dubice nije se smio desiti (VIDEO)

Svi građevinski objekti podložni su održavanju, a očigledno je da se slučaj obrušavanja plafona u vrtiću u Kozarskoj Dubici nije smio desiti, istakao je dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjaluci Saša Čvoro.

Izvor: Tanja Derikuća/Srna

Čvoro je u Jutarnjem programu RTRS-a objasnio koliko često se provjeravaju kontrukcije objekata, te dodao da sam podatak o godini izgradnje objekta, ne mora nužno da govori u kakvom je stanju.

"Kontrole se moraju sprovoditi, kontrolisanje je obaveza svih koji koriste objekat", istakao je Čvoro.

On je dodao da je jedan od mogućih razloga zbog čega je došlo do obrušavanja plafona u vrtiću u Kozarskoj Dubici, upravo možda zemljotres.

"Možda objekat i nije bio adekvatno održavan, to treba da se istraži. Masivni objekti traju do 80 godina, montažni do 40 godia. Obaveza je samih korisnika da provjeravaju trajanje. Prate se elementi konstrukcije, podne, plafonske, zidne obloge, kao i instalacioni sistemi, koji mogu da utiču na održavanje prostora", navodi Čvoro.

