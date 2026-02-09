logo
Za dionicu na Koridoru "5C" biće uloženo više od 140 miliona evra

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Više od 140 miliona evra bespovratnih sredstava Evropske komisije biće uloženo u izgradnju dionice auto-puta Mostar sjever - Mostar jug na Koridoru "5C", saopšteno je iz Savjeta ministara.

Most Hercegovina Izvor: Yin Xiaosheng / Xinhua News / Profimedia

Na današnjoj sjednici Savjet ministara utvrdio je Prijedlog ugovora o grantu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Balkan, a kojim će upravljati EBRD.

Grant u iznosu od 140.372.000 evra namijenjen je finansiranju izgradnje oko 15 kilometara duge dionice auto-puta sa dvije dvostruke trake, koja počinje petljom Mostar sjever, a završava petljom Mostar jug, sa pet tunela i deset vijadukata na svakom kolovozu.

Bespovratnim sredstvima sufinansira se projekat Koridor "5C" - Mostar sjever - Mostar jug, zajedno sa ranije zaključenim ugovorom o zajmu između BiH i EBRD-a, vrijednim 220 miliona evra.

Prijedlog ugovora sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru odlučivanja, a za potpisnika u ime BiH predložen je ministar finansija i trezora.

Savjet ministara dao je zaduženja nadležnim institucijama radi ubrzanja ispunjavanja obaveza BiH za povlačenje sredstava iz Plana rasta.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH dužna je da do naredne sjednice Savjeta ministara dostavi nacrt odluke o uspostavljanju institucionalnog okvira, dok je Ministarstvo finansija i trezora zaduženo da dostavi pojedinačne nacrte sporazuma o zajmu i instrumentu radi razmatranja i upućivanja u dalju proceduru.

Savjet ministara zadužio je institucije BiH - obrađivače propisa da Direkciji za evropske integracije u što kraćem roku dostave prevode na engleski jezik svih propisa koji su usklađivani sa pravnom tekovinom EU radi kontrole kvaliteta prevoda.

Naglašeno je da su institucije BiH dužne da prilikom prevođenja pravnih propisa obavezno koriste "Priručnik za prevođenje pravnih propisa u BiH na engleski jezik".

Ovi zaključci proistekli su iz informacije Direkcije za evropske integracije o prevođenju dokumenata i propisa u procesu evropskih integracija, koju je Savjet ministara usvojio na sjednici.

Cilj ovih aktivnosti jeste ubrzanje priprema BiH za analitički pregled usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, odnosno proces skrininga.

Naredna sjednica Savjeta ministara najavljena je za 18. februar.

