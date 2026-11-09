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Konstitutivna sjednica NSRS u ponedjeljak: Dodik najavio ulazak novih poslanika u koaliciju

Konstitutivna sjednica NSRS u ponedjeljak: Dodik najavio ulazak novih poslanika u koaliciju

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Konstitutivna sjednica Narodne skupštine RS biće 16. novembra u 9 časova. Zakletvu polažu Željka Cvijanović i novoizabrani predsjednik Srpske Savo Minić.

koalicija rs snsd Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana u ponedjeljak, 16. novembra, rekao je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić večeras u Banjaluci nakon sastanka predstavnika parlamentarnih stranaka.

Sjednica je planirana za 9.00 časova u Banjaluci.

Stevandić je dodao da je sve usaglašeno i da će Republika Srpska prva imati konstituisanu vlast.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da vladajuća koalicija ostaje stabilna i da će biti pojačana određenim brojem poslanika.

On je naglasio da se ulazi u period stabilnosti i da će Srpska formiranjem Narodne skupštine, a odmah nakon toga i Vlade dobiti vlast brže nego ostali u BiH.

Dodik je rekao da će na konstitutivnoj sjednici parlamenta srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i novoizabrani predsjednik Srpske Savo Minić položiti zakletvu nakon čega Minić može, kada bude spreman, predložiti mandatara za sastav nove vlade.

Sastanku u Banjaluci večeras su prisustvovali lideri SNSD-a Milorad Dodik, Socijalističke partije Srpske Goran Selak, Narodne partije Srpske Darko Banjac, SP-a Petar Đokić, Liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović.

Prisustvovali su i predstavnici SDS-a Ognjen Bodiroga, Pokreta "Sigurna Srpska" Slaviša Marković, iz Ujedinjene Srpske Milan Petković, predstavnik PDP-a Srpske Živko Praštalo, predstavnici Koalicije za državu.

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