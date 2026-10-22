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Delegacija Narodne skupštine RS u Vašingtonu: Sastanak u Stejt departmentu o političkoj situaciji u BiH 1

Delegacija Narodne skupštine RS u Vašingtonu: Sastanak u Stejt departmentu o političkoj situaciji u BiH

Autor Dušan Volaš
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Predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske sastali su se u Vašingtonu sa zvaničnicima američkog Stejt departmenta, sa kojima su razgovarali o aktuelnim političkim prilikama i važnosti nastavka direktnog dijaloga.

Delegacija Narodne skupštine RS u Vašingtonu: Sastanak u Stejt departmentu o političkoj situaciji u BiH Izvor: Narodna skupština RS

Šef Odsjeka za međunarodne odnose Narodne skupštine Republike Srpske Siniša Bundalo i šef Protokola Nikolina Hajder razgovarali su u Stejt departmentu sa vršiocem dužnosti šefa Odsjeka za Zapadni Balkan Ilanom Gudmanom i referentom za Bosnu i Hercegovinu Ketrin fon Ofenhajm.

Predstavnici Narodne skupštine su tokom susreta naglasili važnost direktnog i otvorenog dijaloga sa američkim institucijama.

"Otvorena i redovna komunikacija predstavlja važan preduslov za međusobno razumijevanje, posebno u pitanjima o kojima postoje različita gledišta", navodi se u saopštenju Narodne skupštine Srpske.

Predstavnici NSRS su podsjetili i na dosadašnju profesionalnu saradnju sa zvaničnicima SAD, te izrazili spremnost za njen dalji razvoj.

"Ukazali su na dosadašnje dobre i korektne profesionalne odnose i saradnju sa predstavnicima američkih institucija, kao i na opredijeljenost za njihov nastavak i dalji razvoj", ističe se u saopštenju.

Tokom sastanka razmotrene su aktuelne političke i institucionalne prilike u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i mogućnosti unaprjeđenja međusobne komunikacije.

Kako se navodi u saopštenju, sastanak je bio prilika za potvrdu značaja institucionalnih kontakata i konstruktivnog dijaloga o pitanjima od zajedničkog interesa, ali i za otvaranje dodatnih mogućnosti za neposrednu razmjenu informacija i mišljenja.

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Tagovi

Narodna skupština RS NSRS stejt department

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Komentari 1

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Mnk

Sef protokola. Ja mislim da to samo kod nas postoji.

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Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

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