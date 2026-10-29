Odbor za ustavna pitanja NSRS: Zakon o nasljeđivanju je ustavno rješenje Srpske

Odbor za ustavna pitanja NSRS ocijenio je neosnovanim zahtjev Kemala Ademovića pred Ustavnim sudom BiH za ocjenu ustavnosti zakona o nasljeđivanju. Utvrđen je i odgovor Ustavnom sudu RS kojim se odbacuje inicijativa o Zakonu o deviznom poslovanju.

Izvor: Narodna skupština RS

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu BiH u kojem se zahtjev Kemala Ademovića za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o nasljeđivanju i Zakona o vanparničnom postupku ocjenjuje kao potpuno neosnovan.

U odgovoru na zahtjev zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH navodi se da predmetne odredbe predstavljaju zakonito, legitimno i ustavno rješenje izbornih nadležnosti Republike Srpske u oblasti građanskog i nasljednog prava.

"Zakonom se na nediskriminatoran način uređuje institut ošasne (kaduktorne) imovine, odnosno imovine bez nasljednika, sa ciljem sprečavanja pravnog vakuuma i ekonomske pasivizacije imovine", ističe se u saopštenju Odbora, uz napomenu da je to u potpunosti usklađeno sa Ustavom BiH, Evropskom konvencijom i načelom pravne sigurnosti.

Zbog toga, kako se dodaje, Odbor smatra da Ustavni sud BiH ovaj zahtjev, kao i zahtjev za donošenje privremene mjere, treba u cjelosti da odbije.

Takođe, na današnjoj sjednici utvrđen je i odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske u vezi sa inicijativom Bojana Popovića iz Teslića za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o deviznom poslovanju. Odbor je predložio da se ova inicijativa ne prihvati.

U saopštenju se naglašava da je inicijativa pravno neutemeljena i netačna, te da se zasniva na pogrešnom tumačenju da je rezidentima, odnosno fizičkim licima, ograničeno pravo direktnog investiranja u inostrane hartije od vrijednosti i da su u nepovoljnijem položaju od pravnih lica.

"Zakonom je propisan način izvršenja plaćanja prilikom kupovine hartija od vrijednosti preko ovlašćenog učesnika, isključivo u cilju kontrole novčanih tokova, deviznog poslovanja i obezbjeđivanja uslova za efikasno sprovođenje poreske politike i obaveza u vezi sa prekograničnim transakcijama", zaključuje se u saopštenju.