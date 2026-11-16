Željka Cvijanović položila zakletvu: "Za zaštitu interesa Srpske potrebna mi je podrška Narodne skupštine"

Željka Cvijanović položila je zakletvu u NSRS i poručila da će koristiti ustavne mehanizme zaštite interesa Srpske uz podršku parlamenta.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položila je danas svečanu zakletvu na konstitutivnoj sjednici 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci, poručivši da će i u novom mandatu koristiti ustavne mehanizme zaštite interesa Republike Srpske ukoliko za tim bude potrebe.

Cvijanovićeva je istakla da Narodna skupština i predstavnici Republike Srpske koji obavljaju funkcije u zajedničkim institucijama BiH treba da djeluju kao jedinstvena cjelina.

Govoreći o odnosu sa Narodnom skupštinom, Cvijanovićeva je naglasila da namjerava da nastavi dosadašnju saradnju sa parlamentom.

„Kao i dosada namjeravam da se koristim svim onim zaštitama – ustavnom zaštitom interesa Republike Srpske – a za to mi je potrebna podrška Narodne skupštine“, poručila je Cvijanovićeva.

Izrazila je nadu da u narednom mandatu neće biti toliko potrebe za korišćenjem tih mehanizama, ali je naglasila da su institucije spremne da zajednički djeluju kada je riječ o interesima Republike Srpske.

Cvijanovićeva je čestitala novoizabranim poslanicima i građanima Republike Srpske, ocijenivši da je pokazana sposobnost brzog formiranja vlasti.

Posebno je istakla, kako je navela, jasno iskazanu dvotrećinsku većinu, za koju smatra da će obezbijediti stabilnost institucija u narednom periodu.

Naglasila je da očekuje brzo formiranje nove Vlade Republike Srpske, koja će, prema njenim riječima, morati da ima stabilnu podršku Narodne skupštine kako bi mogla da izvršava obaveze prema građanima.

„Mi koji radimo, dakle koji smo izabrani na ove pozicije u Sarajevu, moramo biti svjesni da smo izabrani u Republici Srpskoj“, rekla je Cvijanovićeva, dodajući da odgovornost izabranih predstavnika mora biti vezana za interese građana Srpske.

Cvijanovićeva je poručila da političke razlike ne bi trebalo da budu prepreka zajedničkom djelovanju kada je riječ o pitanjima koja smatra važnim za Republiku Srpsku.

„Vama novim poslanicima želim da budete uspješni kao što su i oni koji su se evo ponovo obreli u ovim klupama ovdje, da zajedno radimo, da zajedno štitimo Republiku Srpsku, da vodimo računa o njenoj budućnosti“, poručila je Cvijanovićeva.

Istakla je da očekuje nastavak saradnje između Narodne skupštine, institucije predsjednika Republike Srpske, Vlade i predstavnika Srpske u institucijama BiH.