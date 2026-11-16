Savo Minić svečano preuzeo dužnost predsjednika Republike Srpske od Siniše Karana

Savo Minić preuzeo je dužnost predsjednika Republike Srpske od Siniše Karana i poručio da funkciju doživljava kao zavjet otadžbini i građanima.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić danas je u Banjaluci preuzeo dužnost od dosadašnjeg predsjednika Srpske Siniše Karana.

Prije toga predsjednik Minić, te potpredsjednici Republike Srpske Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog naroda i Igor Balukčić iz reda hrvatskog naroda položili su svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je poručio da ovu dužnost prihvata kao obavezu da radi u interesu otadžbine i svih njenih građana, jer patriotizam nije samo riječ, već ono šta je neko spreman da učini za nju.

Minić je nakon preuzimanja dužnosti predsjednika Republike Srpske rekao da je malo riječi kojima može opisati emociju i ponos koje osjeća, svjestan da pred istorijom ova funkcija nije samo privilegija već sveta dužnost.

"To je zavjet Republici Srpskoj. Zavjet prema ljudima koji su je stvarali i branili, prema onima koji su svoje živote ugradili u njene temelje. Zavjet, današnjici i generacijama koje tek dolaze. Zavjet otadžbini!", naglasio je Minić.

On je napomenuo da je prošao kroz različita vremena i odgovornosti, upoznao težinu ratnih godina i odgovornost rada u institucijama, kao suprug, otac i čovjek koji vjeruje da se budućnost jedne zemlje mjeri životom koji ostavlja generacijama koje dolaze.

"Bio sam mlad kada sam, kao i mnogi pripadnici moje generacije, obukao uniformu Vojske Republike Srpske. Bio sam pripadnik Druge posavske brigade, a ratni put odveo me je na različita ratišta. To nije bilo vrijeme velikih riječi. To je bilo vrijeme odluka, odgovornosti, straha, hrabrosti i prijateljstva koje se stvaralo u okolnostima u kojima je čovjek najbolje upoznavao i sebe i druge. Ima onih koji su se vratili svojim porodicama, nema onih koji se nikada nisu vratili, a ima i porodica koje ni danas ne znaju gdje su im najmiliji. To se ne smije zaboraviti. To je dug koji ne zastarijeva!", naglasio je Minić.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska mora biti zajednica u kojoj se odgovornost dokazuje djelima, a povjerenje gradi svakodnevnim radom, dodavši da se neće štedjeti.

On je podsjetio da je njegov dosadašnji profesionalni i javni put prošao kroz lokalnu samoupravu, oblast poljoprivrede i izvršnu vlast Republike Srpske.

On je pozivao sve političke predstavnike, bez obzira na stranačku pripadnost, da o pitanjima od dugoročnog značaja razgovaraju, izrazivši uvjerenje da će se složiti u vezi sa važnim elementarnim stvarima.

"Ne očekujem da o svemu mislimo isto, ali očekujem da budemo svjesni odgovornosti prema građanima. Političke razlike ne smiju biti prepreka razgovoru o školama, bolnicama, putevima, radnim mjestima, penzijama i budućnosti naših porodica", zaključio je Minić.