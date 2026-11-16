logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savo Minić svečano preuzeo dužnost predsjednika Republike Srpske od Siniše Karana

Savo Minić svečano preuzeo dužnost predsjednika Republike Srpske od Siniše Karana

Autor Haris Krhalić
0

Savo Minić preuzeo je dužnost predsjednika Republike Srpske od Siniše Karana i poručio da funkciju doživljava kao zavjet otadžbini i građanima.

savo minić Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić danas je u Banjaluci preuzeo dužnost od dosadašnjeg predsjednika Srpske Siniše Karana.

Prije toga predsjednik Minić, te potpredsjednici Republike Srpske Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog naroda i Igor Balukčić iz reda hrvatskog naroda položili su svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je poručio da ovu dužnost prihvata kao obavezu da radi u interesu otadžbine i svih njenih građana, jer patriotizam nije samo riječ, već ono šta je neko spreman da učini za nju.

Minić je nakon preuzimanja dužnosti predsjednika Republike Srpske rekao da je malo riječi kojima može opisati emociju i ponos koje osjeća, svjestan da pred istorijom ova funkcija nije samo privilegija već sveta dužnost.

"To je zavjet Republici Srpskoj. Zavjet prema ljudima koji su je stvarali i branili, prema onima koji su svoje živote ugradili u njene temelje. Zavjet, današnjici i generacijama koje tek dolaze. Zavjet otadžbini!", naglasio je Minić.

On je napomenuo da je prošao kroz različita vremena i odgovornosti, upoznao težinu ratnih godina i odgovornost rada u institucijama, kao suprug, otac i čovjek koji vjeruje da se budućnost jedne zemlje mjeri životom koji ostavlja generacijama koje dolaze.

"Bio sam mlad kada sam, kao i mnogi pripadnici moje generacije, obukao uniformu Vojske Republike Srpske. Bio sam pripadnik Druge posavske brigade, a ratni put odveo me je na različita ratišta. To nije bilo vrijeme velikih riječi. To je bilo vrijeme odluka, odgovornosti, straha, hrabrosti i prijateljstva koje se stvaralo u okolnostima u kojima je čovjek najbolje upoznavao i sebe i druge. Ima onih koji su se vratili svojim porodicama, nema onih koji se nikada nisu vratili, a ima i porodica koje ni danas ne znaju gdje su im najmiliji. To se ne smije zaboraviti. To je dug koji ne zastarijeva!", naglasio je Minić.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska mora biti zajednica u kojoj se odgovornost dokazuje djelima, a povjerenje gradi svakodnevnim radom, dodavši da se neće štedjeti.

On je podsjetio da je njegov dosadašnji profesionalni i javni put prošao kroz lokalnu samoupravu, oblast poljoprivrede i izvršnu vlast Republike Srpske.

On je pozivao sve političke predstavnike, bez obzira na stranačku pripadnost, da o pitanjima od dugoročnog značaja razgovaraju, izrazivši uvjerenje da će se složiti u vezi sa važnim elementarnim stvarima.

"Ne očekujem da o svemu mislimo isto, ali očekujem da budemo svjesni odgovornosti prema građanima. Političke razlike ne smiju biti prepreka razgovoru o školama, bolnicama, putevima, radnim mjestima, penzijama i budućnosti naših porodica", zaključio je Minić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić predsjednik RS Siniša Karan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ