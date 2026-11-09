Minić prihvatio mandat: Biću predsjednik svih građana Srpske, nova Vlada do 15. decembra (VIDEO)

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potpisao je danas u Sarajevu izjavu o prihvatanju mandata predsjednika Republike Srpske, nakon čega je izjavio novinarima da će nova Vlada biti formirana do 15. decembra.

Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Minić je istakao da je Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH priložio akt, kojim je sva ovlaštenja predsjednika Vlade prenio na ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelku Kuzmić.

Minić je rekao da je će u ponedjeljak, 16. novembra biti održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će položiti zakletvu, te dodao da danas kreće sa pregovorima o formiranju Vlade Republike Srpske.

"Onog momenta kada budem i zvanično predsjednik Republike Srpske, pozvaću sve predstavnike političkih partija, da obavim s njima razgovore i da se odlučimo kome ćemo dati mandat za sastav Vlade", rekao je Minić.

Zahvalio je građanima za ukazano povjerenje na proteklim izborima.

"Biću predsjednik svih građana, spreman da saslušam, razgovaram i okupljam nas oko zajedničkih interesa, a to su sigurna, stabilna, na međunarodnoj političkoj sceni prisutna i uspješna Republike Srpske", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Преузео сам мандат предсједника Републике Српске, свјестан одговорности коју носи повјерење грађана. Сва овлашћења премијера пренио сам на потпредсједницу Владе Републике Српске Анђелку Кузмић.Хвала грађанима на указаном повјерењу. Бићу предсједник свих грађана, спреман да саслушам, разговарам и окупљам нас око заједничких интереса а то су сигурна, стабилна, на међународној политичкој сцени присутна и успјешна Републике Српске. — Саво Минић (@minic_savo)November 9, 2026

On je naglasio da će nastaviti da radi u interesu Republike Srpske, kao i da će dati svoj doprinos u njenom daljem razvoju.

Prema njegovim riječima, to se prvenstveno odnosi na međunarodnu saradnju, na izlazak i van okvira Republike Srpske i odnose sa partnerima u Evropi i u svijetu.

"Mislim da za Republiku Srpsku sigurno dolaze bolji dani, i da ćemo, osim zaštite ustavnog i institucionalnog kapaciteta Republike Srpske, sigurno doprinijeti jednom boljem životnom ambijentu", istakao je Minić.

(Srna)