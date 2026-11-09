logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić prihvatio mandat: Biću predsjednik svih građana Srpske, nova Vlada do 15. decembra (VIDEO)

Minić prihvatio mandat: Biću predsjednik svih građana Srpske, nova Vlada do 15. decembra (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potpisao je danas u Sarajevu izjavu o prihvatanju mandata predsjednika Republike Srpske, nakon čega je izjavio novinarima da će nova Vlada biti formirana do 15. decembra.

Minić prihvatio mandat predsjednika RS Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Minić je istakao da je Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH priložio akt, kojim je sva ovlaštenja predsjednika Vlade prenio na ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelku Kuzmić.

Minić je rekao da je će u ponedjeljak, 16. novembra biti održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će položiti zakletvu, te dodao da danas kreće sa pregovorima o formiranju Vlade Republike Srpske.

"Onog momenta kada budem i zvanično predsjednik Republike Srpske, pozvaću sve predstavnike političkih partija, da obavim s njima razgovore i da se odlučimo kome ćemo dati mandat za sastav Vlade", rekao je Minić.

Zahvalio je građanima za ukazano povjerenje na proteklim izborima.

"Biću predsjednik svih građana, spreman da saslušam, razgovaram i okupljam nas oko zajedničkih interesa, a to su sigurna, stabilna, na međunarodnoj političkoj sceni prisutna i uspješna Republike Srpske", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je naglasio da će nastaviti da radi u interesu Republike Srpske, kao i da će dati svoj doprinos u njenom daljem razvoju.

Prema njegovim riječima, to se prvenstveno odnosi na međunarodnu saradnju, na izlazak i van okvira Republike Srpske i odnose sa partnerima u Evropi i u svijetu.

"Mislim da za Republiku Srpsku sigurno dolaze bolji dani, i da ćemo, osim zaštite ustavnog i institucionalnog kapaciteta Republike Srpske, sigurno doprinijeti jednom boljem životnom ambijentu", istakao je Minić. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić CIK BiH Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ