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CIK potvrdio rezultate izbora: Poznato ko će činiti vlast na svim nivoima u BiH

CIK potvrdio rezultate izbora: Poznato ko će činiti vlast na svim nivoima u BiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je danas u Sarajevu odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini.

CIK potvrdio rezultate izbora Izvor: CIK BiH

Predsjednik Republike Srpske u naredne četiri godine biće Savo Minić (SNSD), a srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović (SNSD), potvrđeni su rezultati opštih izbora u BiH koje je danas objavila Centralna izborna komisija (CIK).

Potpredsjednici Republike Srpske biće Ramiz Salkić iz SDA i Igor Balukčić iz HDZ 1990.

Za hrvatskog člana Predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović (HDZ BiH), a za bošnjačkog Denis Bećirović (SDP).

Rezultati izbora održanih 4. okotbra pokazuju da će u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske SNSD imati 34 od 83 mandata, PSS 12 mandata, a SDS na 10.

Ujedinjena Srpska, koalicija DNS-NPS i koalicija SP-DEMOS i NDP imaće po pet mandata, Lista za pravdu i red i SPS po četiri mandata, Koalicija za državu je na tri mandata, dok je Republička stranka Srpske osvojila jedan mandat.

U Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH SDA će imati devet mandata, SNSD šest, SDP BiH pet, HDZ BiH četiri, SBiH tri, DF, NiP, SDS i PSS po dva, a jedan mandat će imati Naša stranka, NES, Ujedinjena Srpska, Lista za pravdu i red, HDZ 1990, DNS-NPS i SP-DEMOS.

Potvrđeni su rezultati i za Predstavnički dom parlamenta FBiH i Skupštine kantona u FBiH.

U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, od 98 mandata, SDA ima 31, SDP 16, koalicija oko HDZ-a BiH 15, SBiH devet, Narod i pravda sedam, a DF šest. Naša stranka i NES-PDA-Naprijed imaju po četiri mandata, koalicija HDZ 1990, HRS, HDS i HSS tri, a po jedan mandat osvojili su Bosanskohercegovačka inicijativa - Kasumović Fuad, Hrvatski nacionalni pomak i Pomak - Pokret za modernu i aktivnu Krajinu.

Nakon što je CIK danas donio odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata opštih izbora održanih 4. oktobra, počeli su teći zakonski rokovi za formiranje vlasti za sve nivoe za koje su održani izbori.

Na današnjoj sjednici izmijenjeno je i uputstvo o stavljanju mandata u mirovanje i aktiviranju mandata u mirovanju, te usvojen prečišćeni tekst o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom.

(Srna)

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CIK BiH Izbori 2026

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