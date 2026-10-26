CIK BiH odbio zahtjeve za ponovno brojanje glasova, među njima i Begićev

Centralna izborna komisija (CIK) BiH odbila je kao neosnovane zahtjeve pristigle za ponovno brojanje glasova nakon potvrđivanja rezultata opštih izbora.

Izvor: CIK BiH

Najviše prigovora stiglo je od Bosanske narodne stranke (BNS), koja je tražila ponovno brojanje glasova na više biračkih mjesta u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Ta stranka osporavala je rezultate na ukupno 13 biračkih mjesta, od čega 12 u Goraždu i Foči, te jednom u opštini Pale u Federaciji BiH, ali su zahtjevi odbačeni kao paušalni i neosnovani.

CIK je na današnjoj sjednici odbacio i zahtjev SDP-ovog Ivana Begića, koji je tražio ponovno brojanje glasova nakon što je u utrci za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda izgubio od Igora Balukčića iz HDZ-a 1990.

Sjednica CIK-a biće nastavljena sutra, kada će biti razmotreni i drugi zahtjevi za ponovno brojanje glasova.

(Srna)