CIK BiH odbio zahtjeve za ponovno brojanje glasova, među njima i Begićev

Centralna izborna komisija (CIK) BiH odbila je kao neosnovane zahtjeve pristigle za ponovno brojanje glasova nakon potvrđivanja rezultata opštih izbora.
Najviše prigovora stiglo je od Bosanske narodne stranke (BNS), koja je tražila ponovno brojanje glasova na više biračkih mjesta u Bosansko-podrinjskom kantonu.
Ta stranka osporavala je rezultate na ukupno 13 biračkih mjesta, od čega 12 u Goraždu i Foči, te jednom u opštini Pale u Federaciji BiH, ali su zahtjevi odbačeni kao paušalni i neosnovani.
CIK je na današnjoj sjednici odbacio i zahtjev SDP-ovog Ivana Begića, koji je tražio ponovno brojanje glasova nakon što je u utrci za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda izgubio od Igora Balukčića iz HDZ-a 1990.
Sjednica CIK-a biće nastavljena sutra, kada će biti razmotreni i drugi zahtjevi za ponovno brojanje glasova.
(Srna)