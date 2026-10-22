CIK kaznio više stranaka: Novčane kazne za zloupotrebu djece i kršenje izborne tišine

Centralna izborna komisija BiH kaznila je danas više političkih subjekata zbog kršenja izborne tišine i zloupotrebe djece u političke svrhe.

Izvor: CIK BiH

Zbog kršenja izborne tišine, SDA je kažnjena sa 3.000 KM, dok je kandidat ove stranke Ibrahim Dedić, koji je putem društvene mreže dijelio uputstva kako glasati, takođe kažnjen sa 3.000 KM.

Iz CIK-a navode da su zbog korištenja djece u političke svrhe kažnjeni SNSD, PSS, Ujedinjena Srpska i BH zeleni.

SNSD je kažnjen sa 22.000 KM jer je kandidat stranke Goran Maričić na društvenim mrežama objavljivao video-zapise sa stranačkih skupova na kojima se vide djeca sa stranačkim obilježjima. Osim stranke i Maričić je kažnjen sa 11.000 KM.

Zbog korištenja djece u političke svrhe kažnjeni su i PSS sa 13.000 KM, Ujedinjena Srpska i njen kandidat Nenad Stevandić sa po 5.000 KM, te BH zeleni sa 5.000 KM.

Iz CIK-a je saopšteno da prigovore i prijave za kršenje norme Izbornog zakona BiH o obavezi uklanjanja izbornog materijala nakon izbora treba dostaviti nadležnoj opštinskoj/gradskoj izbornoj komisiji.

Politički subjekti su, prema zakonu, dužni da u roku od 15 dana od dana izbora uklone sve oglase, plakate, postere i drugi sličan izborni materijal sa prostora određenog za kampanju.

Za to su predviđene kazne od 3.000 KM do 30.000 za politički subjekt, a može se kazniti i kandidat političkog subjekta novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM.