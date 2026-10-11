CIK naredio novo brojanje glasova na više biračkih mjesta: Naloženo otvaranje vreća sa izbornim materijalom

Centralna izborna komisija BiH naložila je ručno brojanje glasačkih listića na četiri biračka mjesta, kao i otvaranje vreća sa izbornim materijalom na više lokacija radi provjere sadržaja i pronalaska SIT obrazaca.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Centralna izborna komisija (CIK) BiH naredila je ručno brojanje glasačkih listića na četiri biračka mjesta za pojedine nivoe vlasti, dok je na više biračkih mjesta naloženo otvaranje vreća sa izbornim materijalom radi provjere sadržaja, pronalaska SIT obrazaca i unosa rezultata.

Ručno brojanje naloženo je na biračkom mjestu 025A001 za nivo skupštine kantona u Federaciji BiH.

Na biračkom mjestu 047A028 listići će biti brojani za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i skupštinu kantona u Federaciji BiH.

Na biračkom mjestu 106A005 ručno brojanje biće obavljeno za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, kao i na biračkom mjestu 153A029 za isti nivo vlasti.

Provjera izbornog materijala na više lokacija

Naredbom CIK-a BiH predviđeno je i otvaranje vreća sa izbornim materijalom sa više biračkih mjesta kako bi se provjerio njihov sadržaj, pronašli SIT obrasci i omogućio unos rezultata navedenih na tim obrascima.

Na biračkom mjestu 025A013 provjera obuhvata Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i skupštinu kantona u Federaciji BiH, dok će na biračkom mjestu 025A034 biti provjeren materijal za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Isti postupak naložen je za biračko mjesto 025A045A za navedena tri nivoa vlasti, kao i za biračka mjesta 034B015 i 034B091 za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

Na biračkom mjestu 034B034 provjera se odnosi na nivo Predsjedništva BiH, dok će na biračkom mjestu 047A004 biti provjeren materijal za skupštinu kantona u Federaciji BiH.

Za biračko mjesto 047A033 naložena je provjera izbornog materijala za Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i skupštinu kantona u Federaciji BiH.

Otvaranje vreća naloženo je i za biračko mjesto 135A001 za nivo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kao i za biračka mjesta 118A023 i 118A022.

Na biračkom mjestu 118A023 provjera obuhvata Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i skupštinu kantona, dok se na biračkom mjestu 118A022 odnosi na skupštinu kantona.

Provjera je naložena i za biračko mjesto 156A006 za tri navedena nivoa vlasti, odnosno Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i skupštinu kantona, kao i za biračko mjesto 200C091 za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Ukoliko SIT obrasci ne budu pronađeni i rezultati sa njih ne budu mogli biti uneseni, Glavni centar za brojanje dužan je da ručno prebroji glasačke listiće za navedena biračka mjesta i nivoe vlasti.

CIK BiH naložio je i uvid u cjelokupan izborni materijal sa biračkog mjesta 200C019 radi utvrđivanja sadržaja glasačkih listića dostavljenih sa tog mjesta.

(Mondo)