Minić o lobiranju u SAD: "Imamo ugovor, šta je sporno?"

Predsjednik Vlade RS Savo Minić rekao je da Srpska ima ugovor sa lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama koje su u ovoj zemlji legalne, te da u skladu sa tim ne može biti sporna saradnja sa njima s ciljem promocije istine o Srpskoj i zalaganju za pravičnost.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Da, imamo ugovor. Šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao (ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara) Elmedin Konaković, odnosno da peremo prozore za 350.000 dolara ili izmišljamo nešto", rekao je Minić odgovarajući na pitanja novinara u Banjaluci.

On je istakao da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj.

"Ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti", rekao je Minić.

On je dodao da je ugovor sa lobističkim kućama u SAD sada postao smetnja zbog političkog debakla u Federaciji BiH, te geostrateškog gubitka svega što je imalo političko Sarajevo.

"Ovdje je sve jasno kao dan. Dok god smo mi `loši momci`, dok god mi dobijamo sankcije, ne branimo se i primamo batine – to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je na Menhetnu u Njujorku, nađemo prijatelje i kažemo da želimo samo pravičnost – onda je to problem", rekao je Minić.

On je dodao da Srpska radi na svim stranama i na svim planovima.

(Srna)