logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić o lobiranju u SAD: "Imamo ugovor, šta je sporno?"

Minić o lobiranju u SAD: "Imamo ugovor, šta je sporno?"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade RS Savo Minić rekao je da Srpska ima ugovor sa lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama koje su u ovoj zemlji legalne, te da u skladu sa tim ne može biti sporna saradnja sa njima s ciljem promocije istine o Srpskoj i zalaganju za pravičnost.

Savo Minić o lobiranju u Americi Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Da, imamo ugovor. Šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao (ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara) Elmedin Konaković, odnosno da peremo prozore za 350.000 dolara ili izmišljamo nešto", rekao je Minić odgovarajući na pitanja novinara u Banjaluci.

On je istakao da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj.

"Ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti", rekao je Minić.

On je dodao da je ugovor sa lobističkim kućama u SAD sada postao smetnja zbog političkog debakla u Federaciji BiH, te geostrateškog gubitka svega što je imalo političko Sarajevo.

"Ovdje je sve jasno kao dan. Dok god smo mi `loši momci`, dok god mi dobijamo sankcije, ne branimo se i primamo batine – to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je na Menhetnu u Njujorku, nađemo prijatelje i kažemo da želimo samo pravičnost – onda je to problem", rekao je Minić.

On je dodao da Srpska radi na svim stranama i na svim planovima.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić SAD lobiranje Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ