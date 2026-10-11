Dodik: Velika pobjeda SNSD-a pokazala da narod zna šta vrijedi

Milorad Dodik poručio je da je pobjeda SNSD-a rezultat podrške građana i ponovio kritike na račun političkih odnosa u BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je velika pobjeda koju je SNSD ostvario na opštim izborima dio osjećaja naroda, te da je narod odlučio u Republici Srpskoj.

Dodik je istakao da je teško prevariti i izmanipulisati narod, te da oni koji igraju na manupulaciju kratko traju, ne dočekaju ni kraj mandata.

"Oni koji igraju na spin, koji igraju na pozu, i tako dalje, jednako tako nestaju. Ali, dolaziti pred narod 20 godina i ponuditi ponovo politike koje smo vodili, i dobiti ovakvu podršku, to zaista ne možete da uradite ako ne vrijedite", rekao je Dodik za RTS, a prenosi Srna.

Dodik je istakao da dok narod bude odlučivao, biće i Republike Srpske.

"Da su odlučivali političari, pod pritiskom međunarodnog faktora, Republika Srpska bi se sigurno do sada ugasila. Ali, mi nismo tako radili. Mi smo bili na istom putu kao što je narod u Republici Srpskoj", poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da BiH ostaje jednako neuspješan projekat i poslije ovih izbora.

"Nju ne može da popravi ništa. Ovdje su probali sve da urade, od međunarodne intervencije, dovođenja Kristijana Šmita, čak su organizovali protiv mene to suđenje, zato što ne poštujem njega. A ako poštujete njega, onda potpisujete smrtnu presudu Republici Srpskoj. Pa bolje da ja imam sudsku presudu nego da bude smrtna presuda Republici Srpskoj. To je moj bio pristup borbi protiv takvih nastojanja", podsjetio je Dodik.

On je dodao da mentalitet koji imaju Bošnjaci u Sarajevu, smatrajući da je BiH njihova, nikada nije dozvolio da BiH bude zajednica tri konstitutivna naroda.

"Nisu dozvolili da se izgradi stav o nečemu i da se sa takvim stavom ide u svijet", rekao je Dodik i dodao da bošnjački zvaničnici zloupotrebljavajući položaj odlaze na međunarodne adrese i iznose isključivo svoje stavove.

Dodik je rekao da upravo oni takvim pristupom ruše BiH.

"Ne rušimo BiH mi koji pokušavamo da kažemo `mi želimo da budemo dio zajedničkog stava, ali nama ne dozvoljavate`. I šta nam preostaje? Mi imamo naše politike", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ne može neko otići u Generalnu skupštinu UN i napasti Srbiju, njene zvaničnike, srpski narod u cjelini, Republiku Srpsku i očekivati da ima podršku bilo kog Srbina.

"Vladajuće srpske političke strukture u Republici Srpskoj nikada neće stati iza tih laži. Prema tome, oni razgrađuju BiH. Ona ne može da uspije zbog njih. Mi smo naše politike usmjerili na to da gradimo Republiku Srpsku i to smo pokazali", naglasio je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska danas sigurno stoji bolje nego što je ranije bila.

"Deblokirali smo međunarodne sankcije. Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sarađujemo sa Rusijom, sa Srbijom imamo bratske veze i zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću izgradili smo najbolje moguće veze ikada", rekao je Dodik.