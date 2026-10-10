Izetbegović razgovarao sa Čovićem i Efendićem: U fokusu formiranje vlasti i stanje u BiH

Bakir Izetbegović sastao se sa Draganom Čovićem i Semirom Efendićem. Razgovarali su o rezultatima izbora, formiranju vlasti i reformama u BiH.

Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu, na odvojenim sastanicma, sa predsjednicima Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) Draganom Čovićem i Stranke za BiH Semirom Efendićem, a razgovarano je o rezultatima nedavno održanih opštih izbora, formiranju vlasti i političkoj situaciji u zemlji.

Na sastancima, održanim u Centrali SDA, posebna pažnja posvećena je procesu implementacije izbornih rezultata i uspostavljanju stabilne i funkcionalne vlasti na različitim nivoima.

U razgovoru sa Čovićem naglašeni su potreba za uvažavanjem demokratski izražene volje građana i ubrzanje reformskih procesa koji bi trebalo da doprinesu poboljšanju životnog standarda, jačanju ekonomije i stvaranju povoljnijeg ambijenta za investicije.

Razgovarano je i o reformama potrebnim za ubrzanje evropskog i evroatlantskog puta Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka sa Efendićem pažnja je, osim formiranja vlasti, posvećena i stanju u državi nakon četvorogodišnjeg mandata aktuelne vlasti.

Među temama su bili unapređenje životnog standarda građana, jačanje ekonomije, intenzivnija izgradnja i ulaganja u saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, zaštita državnih interesa i efikasnije funkcionisanje institucija.

Razgovarano je i o ubrzanju reformskih procesa na evropskom i evroatlantskom putu BiH.