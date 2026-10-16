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CIK BiH naredio kontrolno brojanje na 89 biračkih mjesta: Provjerava se tačnost izbornih rezultata 1

CIK BiH naredio kontrolno brojanje na 89 biračkih mjesta: Provjerava se tačnost izbornih rezultata

Autor Mihajlo Popović
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Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je kontrolno ručno brojanje glasačkih listića na 89 biračkih mjesta i 246 izbornih nivoa na kojima su utvrđena značajna odstupanja između broja listića i broja birača koji su glasali.

zgrada cik bih Izvor: Shutterstock

Centralna izborna komisija BiH donijela je ovu naredbu na 78. sjednici, održanoj 16. oktobra 2026. godine, a Glavnom centru za brojanje naloženo je da utvrdi tačan odziv birača, izvrši kontrolno ručno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate glasanja.

Kontrola će biti sprovedena na biračkim mjestima na kojima je, prema izvještajima iz informacionog sistema, utvrđeno odstupanje u kojem broj glasačkih listića premašuje broj birača koji su glasali za više od dva odsto.

Odluka je donesena nakon što je CIK BiH, u okviru redovnih aktivnosti kontrole i obrade izbornog materijala, analizirala rezultate dobijene elektronskim putem, odnosno skeniranjem glasačkih listića.

Kontrolno ručno brojanje obuhvatiće 89 biračkih mjesta i 246 izbornih nivoa, u skladu sa spiskom navedenim u naredbi, koja je dostupna na zvaničnoj internet-stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba.

Brojanje će biti obavljeno u Glavnom centru za brojanje, u objektu „Zetra“, u Ulici Alipašinoj bb u Sarajevu.

Dinamiku brojanja utvrdiće direktor Glavnog centra za brojanje, a javnost će o terminu njegovog održavanja biti blagovremeno obaviještena putem saopštenja za javnost.

(Mondo)

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Tagovi

CIK BiH Izbori 2026 glasački listići

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Komentari 1

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Dakle bez obzira na skenere, opet se moglo smuljati. Pa nama ne bi mogao zabraaniti Hitler da muljamo kako mi to samo znamo i volimo.

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