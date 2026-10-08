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Poništeni izbori u Bukviku: Biračima iz Srpske nedostajao listić za Parlament BiH

Poništeni izbori u Bukviku: Biračima iz Srpske nedostajao listić za Parlament BiH

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se poništavaju Opšti izbori 2026. godine, održani 4. oktobra, na biračkom mjestu 200C019 – Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH.

Poništeni izbori u Bukviku Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako je saopšteno, na ovom biračkom mjestu došlo je do izbornih nepravilnosti, jer birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Nedostajao je glasački listić za nivo 522 – Parlamentarna skupština BiH.

Zbog toga birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti da ostvare pravo glasa za navedeni nivo vlasti, što, prema ocjeni CIK-a BiH, ukazuje na povredu pravila izbornog procesa i izbornih prava na ovom biračkom mjestu.

Centralna izborna komisija BiH odluku o raspisivanju ponovnih izbora na biračkom mjestu 200C019 donijeće nakon pravosnažnosti odluke o poništavanju izbora. 

(Mondo)

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Tagovi

Izbori 2026 Brčko CIK BiH

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