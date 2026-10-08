Novi podaci CIK-a: Minić i Cvijanović u vođstvu, Bećirović ispred Izetbegovića

CIK BiH objavio je nove preliminarne rezultate izbora. Minić vodi u trci za predsjednika Srpske, Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Centralna izborna komisija BiH objavila je ažurirane preliminarne rezultate izbora, prema kojima je na većini biračkih mjesta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH prebrojano više od 96 odsto glasova.

U Republici Srpskoj u trci za predsjednika Republike Srpske vodi kandidat SNSD-a Savo Minić sa 288.805 glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio 230.524 glasa.

Prema podacima CIK-a, obrađeno je 98,03 odsto biračkih mjesta. Ukupno je bilo 551.876 važećih glasačkih listića, dok je nevažećih praznih bilo 20.096, a nevažećih po drugom osnovu 7.287.

Cvijanović ispred Božovića u trci za Predsjedništvo BiH

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, kandidat SNSD-a Željka Cvijanović osvojila je 305.165 glasova, dok je kandidat SDS-a Marinko Božović dobio 145.125 glasova.

Trećeplasirani je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović sa 98.737 glasova.

Na osnovu obrađenih 97,98 odsto biračkih mjesta, bilo je 549.027 važećih listića, dok je 23.980 bilo nevažećih praznih, a 4.956 nevažećih po drugim osnovima.

Bećirović vodi u bošnjačkoj, Filipović u hrvatskoj izbornoj trci

U trci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH trenutno vodi Denis Bećirović sa 215.207 glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDA Bakir Izetbegović sa 192.132 glasa, dok je kandidat Stranke za BiH Semir Efendić osvojio 145.143 glasa. Kandidat SBB-a Fahrudin Radončić dobio je 12.171 glas.

Izvor: Facebook/Darijana Filipović

U trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH vodi kandidat koalicije okupljene oko HDZ-a BiH Darijana Filipović sa 111.606 glasova.

Slaven Kovačević, kandidat DF-a, osvojio je 73.210 glasova, dok je nezavisni kandidat Zdenko Lučić dobio 54.830 glasova.

Podaci za ove dvije izborne trke zasnovani su na obrađenih 98,64 odsto biračkih mjesta.

SNSD na vrhu liste za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Republike Srpske

Na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, lista SNSD-a osvojila je 216.361 glas prema podacima nakon obrađenih 97,83 odsto biračkih mjesta.

Pokret "Sigurna Srpska" dobio je 78.950 glasova, SDS – Volja naroda 68.691, a Lista za pravdu i red – Nebojša Vukanović 30.583 glasa.

Slijede DNS-NPS sa 27.864 glasa, Socijalistička partija – Petar Đokić sa 24.659, Ujedinjena Srpska sa 22.938 i SPS – Goran Selak sa 16.934 glasa.

Ukupno je bilo 524.975 važećih listića, dok je 15.140 bilo nevažećih praznih, a 38.830 nevažećih po drugim osnovima.

Rezultati za Narodnu skupštinu Republike Srpske

Prema ažuriranim preliminarnim podacima CIK-a, nakon obrađenih 96,63 odsto biračkih mjesta, lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 205.965 glasova.

Pokret „Sigurna Srpska“ ima 74.155 glasova, dok je SDS – Volja naroda osvojio 63.786 glasova.

DNS-NPS ima 29.373 glasa, Socijalistička partija – Petar Đokić 28.549, Ujedinjena Srpska 27.602, SPS – Goran Selak 24.248, a Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića 24.243 glasa.

SDA vodeća na listi za federalni Parlament

U Federaciji BiH, prema rezultatima nakon obrađenih 98,70 odsto redovnih biračkih mjesta, SDA je prva na izborima za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sa 234.667 glasova, odnosno 30,63 odsto.

SDP je osvojio 117.856 glasova ili 15,39 odsto, dok je treća koalicija koju predvodi HDZ BiH sa 103.919 glasova ili 13,57 odsto.

Stranka za BiH osvojila je 69.358 glasova ili 9,05 odsto, koalicija NiP, SDBiH i SPUBiH 50.155 ili 6,55 odsto, a DF/GS 46.133 glasa ili 6,02 odsto.

Koalicija NES, PDA, Naprijed osvojila je 31.624 glasa ili 4,13 odsto.

Izborni cenzus od tri odsto prešli su i Naša stranka sa 29.434 glasa ili 3,84 odsto, te koalicija koju predvodi HDZ 1990 sa 25.095 glasova ili 3,28 odsto.

Prema trenutno dostupnim podacima, devet političkih subjekata prešlo je izborni prag za ulazak u novi saziv Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Rezultati su i dalje preliminarni, a konačna raspodjela mandata biće poznata nakon što CIK BiH završi proces obrade i potvrdi izborne rezultate.

(Srna/MONDO)