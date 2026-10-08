Nove kazne CIK-a: HDZ-u i Darijani Filipović po 4.000 KM zbog zloupotrebe djece

Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je danas HDZ BiH sa 4.000 KM zbog toga što je kandidat ove stranke za hrvatskog člana Predsjedništva Darijana Filipović objavila video u čijim su kadrovima djeca.

Izvor: Facebook/Darijana Filipović

HDZ je kažnjen za zloupotrebu djece u političke svrhe, a kaznu od 4.000 KM zbog ovog prekršaja dobila je i Filipovićeva.

Na današnjoj sjednici sankcionisani su i predsjednik i članovi biračkog odbora na biračkom mjestu 025A034 u Osnovnoj izbornoj jedinici Gradačac, koji su na lokalnim izborima 2020. godine u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre, odnosno važeće glasove za kandidate i političke stranke.

Predsjednik ovog biračkog odbora Selmina Kukuruzović kažnjena je sa 800 KM, dok su članovi odbora Eldar Gluhić, Edin Mehić, Ensar Omeragić i Sead Huseinbašić kažnjeni sa po 600 KM, a svima je izrečena zabrana angažovanja na biračkom mjestu i organima za sprovođenje izbora u periodu od četiri godine.

Na sjednici je istaknuta sporost Tužilaštva BiH kojem je krivična prijava protiv članova biračkog odbora podnesena 2021. godine, dok je ova pravosudna institucija tek polovinom ove godine CIK-u dostavila odluku o nesprovođenju istrage.

CIK je danas zaključio centralni birački spisak sa stanjem na dan 4. oktobar 2026. godine u 24.00 časa, na kojem su ukupno 3.408.524 birača.

(Srna)